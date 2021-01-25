Дизайнер раскрыл детали создания образов участников «Танцев со звёздами»

https://static.news.ru/photo/bf7d7f34-5f22-11eb-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: katerinashpitsa/instagram.com

На создание одного костюма для героев программы «Танцы со звёздами» уходит несколько дней. Сначала утверждается эскиз, затем подключается команда конструкторов и портных, рассказал дизайнер Игорь Чапурин.

Каждый костюм индивидуален, так как индивидуален танец героев. Ведь, по задумке, шоу, танец — это отдельная история со своими декорациями и художественной стилизацией, — сказал Чапурин порталу Teleprogramma.pro.

Так, например, пиджак певца Dava был продуман не только с точки зрения стиля, но и комфорта танцевального движения.

В крое пиджака мы учли наш опыт с балетом, поэтом вещь была сконструирована так, чтобы не мешать движениям танцоров, — отметил Чапурин.

Также дизайнерам пришлось немало потрудиться над образом Дмитрия Лысенкова.

Мы выбрали очень эластичную материю, которая при этом держала форму, несмотря на сложные амплитудные движения. Получилось очень гармонично! — считает эксперт.

Модельеры серьёзно поработали и над образом Катерины Шпицы, которая должна была показать страсть и дерзость.

Благодаря мягкой обволакивающей ткани, мерцающей в свете софитов, платье получилось максимально скульптурным, подчеркивающим движения самбы, — подчеркнул Чапурин.

Ранее NEWS.ru писал, что во втором выпуске «Танцев со звёздами» Dava впервые высказался о расставании с Ольгой Бузовой.