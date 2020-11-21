Дизайнер Чапурин рассказал об особенностях новогоднего гардероба в карантин

https://static.news.ru/photo/11faa34c-2b0f-11eb-9b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Пандемия наложила отпечаток на стиль одежды россиян. Сегодня всё более востребованными становятся домашние образы — удобные, комфортные, но не «спальные». В силу этого корректировка ждёт и новогодний гардероб россиян, заявил в разговоре с NEWS.ru дизайнер Игорь Чапурин.

По-прежнему большое значение в выборе одежды будет иметь место празднования. Если это загородный дом и формат вечеринки предполагает лёгкую домашнюю атмосферу, то стоит сделать выбор в пользу вещей в стиле sport casual: уютные свитера, мягкие свободные брюки, кардиганы, объёмные рубашки из комфортных тканей, поясняет дизайнер.

Если же 31 декабря предполагается провести торжественный ужин с рассадкой, то можно выбрать более вечерний образ: коктейльное платье, пиджак для мужчин, который на этот раз можно сочетать как с брюками, так и классическими джинсами.

Что касается макияжа, то здесь можно отметить, что тенденции последних лет как раз укладываются в «карантинный дресс-код». Речь идёт о естественности. «Боевой» раскрас сегодня неактуален. То же самое касается и украшений. Качество должно возобладать над количеством, поэтому лучше наденьте эффектную моносерьгу и откажитесь от колье. Или же сделайте акцент на красивом массивном перстне, — рассказал Чапурин.

Из-за пандемии многим россиянам удастся сэкономить на новогоднем гардеробе, ведь большинство будет отмечать 31 декабря в домашней обстановке. Более того, в сегодняшних реалиях вовсе не обязательно искать нечто уникальное и неповторимое, отмечает дизайнер.

Выбирайте то, в чём вам комфортно. Однако помните, что Новый год бывает лишь раз в году, — посоветовал Чапурин.

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия заставит многих россиян пересмотреть свои планы на Новый год. Особенно это коснётся москвичей, многие из которых с подачи Сергея Собянина потянутся за город. Эксперты ожидают невиданного ажиотажа на рынке загородной недвижимости.