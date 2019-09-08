https://static.news.ru/photo/5f924256-d29e-11e9-b734-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл стала объектом критики жителей Великобритании.

Причиной для негодования граждан стал внезапный отъезд Меган в Соединённые Штаты на финал турнира US Open, в котором участвовала её подруга теннисистка Серена Уильямс.

Так как герцогиня ради спортивного состязания оставила одного четырёхмесячного сына Арчи, британцы назвали её плохой матерью. Кроме того, поклонники спортсменки выразили мнение, что Маркл приносит Уильямс одни несчастья на корте, так как в итоге она проиграла турнир.

Она просто решила немного развеяться. Для герцогини это достаточный повод, чтобы бросить ребёнка, — цитирует Daily Mail отзывы британцев.

Автор статьи подчеркнула, что критика в адрес Маркл растёт не из-за её национальности или прошлого, а из-за принятия непопулярных решений.

Это связано с выбором, который она делает каждый день, с тем, как она относится к членству в королевской семье и, соответственно, к британской публике, — говорится в материале.

Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь решили нарушить королевские традиции, отказавшись от униформы для няни их первенца Арчи. Внук королевы Елизаветы II даже сравнил помощницу в униформе с Мэри Поппинс, подчеркнув, что у них с Меган в семье будет нормальное домашнее хозяйство.