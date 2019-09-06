https://static.news.ru/photo/49d6bf90-cad9-11e9-9a92-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь решили нарушить королевские традиции, отказавшись от униформы для няни их первенца Арчи.

По данным Daily Mail , принц Гарри сравнил няню в униформе с Мэри Поппинс, подчеркнув, что у них с Меган в семье будет нормальное домашнее хозяйство.

При этом помощница принца Уильяма и Кейт Миддлтон часто появляется в традиционной норвежской форме, особенно на официальных мероприятиях.

Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл решила вернуться к королевским обязанностям. В качестве представителя британской монаршей семьи она запустит свою новую линию одежды, презентация которой состоится 12 октября. Отмечается, что супруга принца Гарри создала вневременную коллекцию нарядов в сотрудничестве с благотворительной организацией Smart Works, помогающей женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.