Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь решили нарушить королевские традиции, отказавшись от униформы для няни их первенца Арчи.
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При этом помощница принца Уильяма и Кейт Миддлтон часто появляется в традиционной норвежской форме, особенно на официальных мероприятиях.
Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл решила вернуться к королевским обязанностям. В качестве представителя британской монаршей семьи она запустит свою новую линию одежды, презентация которой состоится 12 октября. Отмечается, что супруга принца Гарри создала вневременную коллекцию нарядов в сотрудничестве с благотворительной организацией Smart Works, помогающей женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.