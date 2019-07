Так, в список вошли произведения американской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), уже заслужившего признание британско-индийского литератора Салмана Рушди (Quichotte), канадской писательницы Маргарет Этвуд (The Testaments) и других известных и молодых авторов.

The 2019 Booker Prize longlist has been announced. Watch what our judges had to say and read more here: https://t.co/BgLFiyaEbc #BookerPrize2019 #FinestFiction pic.twitter.com/gi1Xx6oe8h