https://static.news.ru/photo/8f72dd3c-ae09-11e9-82c7-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Опубликован длинный список номинантов на Букеровскую премию (Man Booker Prize), которая присуждается за достижения в области литературы на английском языке. На награду претендуют 13 авторов из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.
Так, в список вошли произведения американской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), уже заслужившего признание британско-индийского литератора Салмана Рушди (Quichotte), канадской писательницы Маргарет Этвуд (The Testaments) и других известных и молодых авторов.