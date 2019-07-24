https://static.news.ru/photo/8f72dd3c-ae09-11e9-82c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Опубликован длинный список номинантов на Букеровскую премию (Man Booker Prize), которая присуждается за достижения в области литературы на английском языке. На награду претендуют 13 авторов из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.

Так, в список вошли произведения американской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), уже заслужившего признание британско-индийского литератора Салмана Рушди (Quichotte), канадской писательницы Маргарет Этвуд (The Testaments) и других известных и молодых авторов.

The 2019 Booker Prize longlist has been announced. Watch what our judges had to say and read more here: https://t.co/BgLFiyaEbc #BookerPrize2019 #FinestFiction pic.twitter.com/gi1Xx6oe8h — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) 23 июля 2019 г.

Как отметил председатель жюри конкурса Питер Флоренс, стоит прочитать все 13 книг. По его словам, в списке нет фаворитов, все произведения требовательны, поучительны и интересны.

Эти авторы вселяют в нас радость и надежду, отражая всю сложность английского как глобального языка, — подчеркнул Флоренс.

Короткий список Букеровской премии огласят 3 сентября, а награждение победителя пройдёт 14 октября в Лондонской ратуше Гилдхолл в Сити.

Ранее News.ru писал, что в 2018 году Букеровскую премию получила британская писательница Анна Бернс. Она была удостоена престижной награды за роман Milkman.