https://static.news.ru/photo/25ae85a0-a886-11e9-85f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Вице-премьер правительства Ольга Голодец поручила главам российских регионов провести ревизию заброшенных исторических усадеб. Это необходимо, чтобы внести их в единый реестр для дальнейшего восстановления.

Нести финансовые издержки зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, предложат частным собственникам.

У нас в России около трёх тысяч усадеб, а в частной собственности находится чуть больше тридцати. <...> Давайте проведём полную ревизию, <...> чтобы эти усадьбы оказались в этом реестре. Это нас сподвигнет привести нашу землю в порядок, — цитирует Голодец РИА Новости .

Замглавы кабмина от имени правительства пообещала «оказывать всяческую поддержу» Ассоциации владельцев исторических усадеб. Сообщество, отметила она, обладает уникальным потенциалом, так как никакое федеральное и региональное госучреждение не способно прилагать такие усилия для восстановления усадеб, как частные собственники.

Ранее News.ru писал, что Министерство культуры разработало проект привлечения частных инвесторов для восстановления исторических усадеб. Сейчас налоговых льгот для привлечения такого финансирования нет.