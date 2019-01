Гильдия киноактёров США вручила свои награды

https://news.ru/storage/news/c70f976776fb0214ec090500e33ea482/69765b5d-8599-40fe-b7e7-dcaa3889aa42_850.jpg Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США.

Лучшим актёром был признан Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

.@ItsRamiMalek takes home the Actor for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role! #sagawards pic.twitter.com/qXrSTBZxTH — SAG Awards (@SAGawards) January 28, 2019

В номинации «Лучшая актриса» победу одержала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена».

Glenn Close receives the Actor for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role! #sagawards pic.twitter.com/DEKa8BsYf2 — TNT Drama (@tntdrama) January 28, 2019

Лучшими актёром и актрисой второго плана по версии Гильдии киноактёров США стали Махершала Али («Зелёная книга») и Эмили Блант («Тихое место»). В номинации «Лучший актёрский состав в художественном фильме» победу одержала команда фильма «Чёрная пантера».

BLACK PANTHER DOES IT! They take home the Actor#sagawards pic.twitter.com/zZncxS8M6d — SAG Awards (@SAGawards) January 28, 2019

Как писал News.ru, режиссёра фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера обвинили в педофилии.