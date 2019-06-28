https://static.news.ru/photo/fbe9ba8e-9997-11e9-8b3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Сети появилось видео убийства Ильи Тягуна, который по документам должен был стать руководителем недавно открывшегося спортклуба «Ахмат».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин беседуют, затем Илья Тягун направляется к своей машине, а ему в спину стреляет его собеседник. Илья пытался спрятаться и уползти, но убийца довёл дело до конца контрольными выстрелами в голову. После этого киллер спокойным шагом ушёл с автомобильной стоянки через поле.

Личность предполагаемого киллера уже установлена. По данным полиции, подозреваемый — 34-летний Хидиров Азиз Алишерович, нападающий Тольяттинской любительской хоккейной лиги. Сейчас его ищут правоохранители. Известно, что с места преступления изъяли шесть гильз калибра 9 мм.

Бойцовский клуб «Ахмат-Тольятти» был открыт 15 июня 2019 года. Он являлся филиалом чеченского клуба имени Ахмата Кадырова.

Тем временем «Ахмат» опроверг, что убитый в Тольятти мужчина возглавлял филиал клуба. Илья Тягун не был официально руководителем клуба «Ахмат», заявил пресс-секретарь бойцовского клуба Асланбек Бадаев. Он подчеркнул, что филиал начал функционировать в Тольятти две недели назад и ещё не прошёл юридическую регистрацию, а поэтому не имеет официального руководителя, писал News.ru.