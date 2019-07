https://static.news.ru/photo/4f8ec9da-ab9b-11e9-9c6a-fa163e074e61_1024.jpg кадр из фильма"Блэйд" Фото: kinopoisk.ru

Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего рассказала о фильмах и сериалах, которые составят четвёртую фазу киновселенной. События третьей фазы завершились в фильме «Человек-паук: вдали от дома».

Среди самых неожиданных анонсов — перезапуск вампирского боевика «Блэйд». Уэсли Снайпса в роли «Дневного бродяги» сменит звезда фильма «Зелёная книга» Махершала Али. По словам представителей студии, актёр сам позвонил продюсерам с предложением возродить франшизу. Других подробностей о ленте пока нет, кроме неоднозначного в случае с Блейдом возрастного рейтинга — 13+.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/mtrDBy5OV0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Следом идёт сольник Наташи Романов «Чёрная вдова». Картина выйдет на экраны 1 мая 2020 года и станет титульной для всей четвёртой фазы. Известно, что события фильма будут происходить до «Мстителей: Финал». Главные роли исполнят Скарлет Йохансон, Дэвид Харбор (Алексей, наставник Чёрной вдовы), а также Рэйчел Вайс (Мелина Востоков или Железная дева, главный злодей картины).

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/7WGECDIw3t — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

6 ноября 2020 года Marvel пообещала долгожданную премьеру — «Вечные». Картина расскажет о расе суперлюдей, которые были созданы древними Целестиалами как защитники Земли. Их главные враги — Девианты. Роли в фильме исполнят Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и Кумэйл Нанджиани.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/k6ZgfX38VW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Историю азиатского супергероя Шанг-Чи, который является мастером множества боевых искусств и даёт отпор противникам, не обладая никакими сверхспособностями, покажут 12 февраля 2021 года. Главная роль в ленте «Шанг-Чи и легенда десяти колец» досталась канадскому актёру азиатского происхождения Суми Лю. Главным противником героя станет Мандарин, образ которого частично был показан в «Железном человеке 3». Его сыграет Тони Люн Чу Вай.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/VXaqJ5uN6B — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

«Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», который выйдет на экраны 7 мая 20201 года, по словам создателей, станет самым страшным фильмом киновселенной. Авторы намерены углубиться в готический жанр. К своим ролям вернуться Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен (Алая ведьм).

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/HtF68htiB1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Последним анонсированным фильмом оказался «Тор: Любовь и гром». Постановкой займётся режиссёр «Рагнарёка» Тайка Вайтити. Натали Портман вновь исполнит роль Джейн Фостер, а также поднимет Мьёльнир, став таким образом женской версией Бога грома. Премьера фильма намечена на 5 ноября 2021 года.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Кроме того, Marvel Studio работает над «Фантастической четвёркой», «Людьми икс», «Чёрной пантерой 2», «Стражами Галактики 3» и второй частью «Капитана Марвел».

В рамках своей панели на Comic-Con представители студии сообщили, что сериалы, которые войдут в четвёртую фазу, будут не только перекликаться, но и напрямую влиять на события фильмов. Marvel сообщил о запуске пяти шоу — все они выйдут до конца 2021 года на платформе Disney+.

«Сокол и зимний солдат» (осень 2020 года) расскажет о событиях в мире после «Финала». Во время анонса исполнитель роли Сокола Энтони Маки вышел на сцену с щитом Капитана Америка. Также стало известно, что к своей роли вернётся Даниэль Брюль (Барон Земо).

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER, an original series with Anthony Mackie, Sebastian Stan and Daniel Brühl. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2020. pic.twitter.com/FmFMKWUrhO — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Сериал «ВандаВижн» (весна 2021 года) также посвящён событиям после Щелчка бесконечности. Интригует тот факт, что Вижн официально мёртв, однако Пол Беттани заявлен как исполнитель его роли.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios' WANDAVISION, an original series with Elizabeth Olsen, Paul Bettany and Teyonah Parris. Streaming exclusively on Disney+, Spring 2021. pic.twitter.com/6lIiMJdfYw — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Сольное шоу о брате Тора Локи появится весной 2021 года. Сериал представит зрителям альтернативного Бога обмана и иллюзий, который сбежал из параллельной вселенной во время «Финала» с помощью Тессеракта.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ LOKI, an original series with Tom Hiddleston. Streaming exclusively on Disney+, Spring 2021. pic.twitter.com/Ntb8g9SSwq — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

«Соколиный глаз» посвящен герою Джереми Реннера и его дочери Кейт Бишоп. Девочка станет преемницей Соколиного глаза. Кроме того, лента покажет промежуток между «Войной бесконечности» и «Финалом», когда Клинт Бартон был Роннином.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ HAWKEYE with Jeremy Renner, an original series that will also introduce Kate Bishop. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2021. pic.twitter.com/qPH8M2TQSj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Кроме того, Marvel запускает первое анимационной шоу в своей киновлесенной. «Что, если...?», премьера которого состоится летом 2021 года, сосредоточится на альтернативном развитии событий предыдущих фильмов. Рассказиком в роли Смотрителя станет Джеффри Райт.

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ WHAT IF?, the first animated series in the MCU, with Jeffrey Wright as the voice of The Watcher and many actors from across the MCU reprising their roles as voice talent. Streaming exclusively on Disney+, Summer 2021. pic.twitter.com/el6etc3xZH — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Ранее News.ru писал, что аналитик NPD Мэт Пискателла сообщил, что PS4-эксклюзив «Человек-паук» обошёл Batman: Arkham City и получил звание «самой продаваемой игры про супергероев в США». Результат учитывает как цифровые, так и розничные продажи.