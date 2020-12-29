Угольная быль: почему хакасы воюют с компаниями за степь и свои земли

Жители Хакасии протестуют против планов угольных компаний расширить производство и добычу сырья. Они опасаются, что планы бизнеса лишат их сельскохозяйственных земель, а также нанесут урон экологическому благополучию в республике. В первую очередь, как отмечают активисты, от добычи страдает коренное население региона — хакасы, которые составляют всего около 12% от численности данного субъекта. За уличную активность силовики вызывают их на допросы и намекают, что ими может заинтересоваться ФСБ. Экологи говорят, что в некоторых случаях местные власти нарушают права граждан и не дают им высказывать свою позицию на публичных слушаниях. Чиновники же с бизнесменами уверяют, что всё законно. Подробности — в материале NEWS.ru.

К водам синей речки Абакан

Жители нескольких населённых пунктов Хакасии 26 декабря вывесили на своих домах и заборах баннеры против действующей стратегии развития угольной промышленности в республике. Они, в частности, обратили внимание на проекты расширения поля деятельности предприятия ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“», а также строительства обогатительной фабрики ООО «Восточно-Бейский разрез». Кроме этого, люди предъявляют претензии ещё к одной угольной компании — ООО «Разрез Аршановский».

Первой реакцией власти на недовольство масс стал вызов в прокуратуру одной из протестующих Евгении Прусс.

По словам активистки, ей пытаются инкриминировать разжигание розни за сохранёние в соцсети «ВКонтакте» нескольких видео якобы антисемитского содержания. Во время беседы в прокуратуре города Абакан ей сообщили, что местная еврейская община была оскорблена фильмами, которые были добавлены Евгенией в закладки для просмотра, и подала заявление в правоохранительные органы. При этом сама Прусс имеет еврейские корни.

Я [фильмы] не публиковала, я не делилась их содержанием. Даже сейчас они доступны как в YouTube, так и в Rutube. Этих фильмов я не нашла в списке запрещённых в Минюсте. Вся эта ситуация в очередной раз заставляет меня сформировать своё личное мнение об истинном источнике давления. Я убеждена, что за этим стоят те, кому я мешаю уничтожать природу Хакасии, уничтожать Койбальскую степь, — сообщила активистка.

Ранее Евгению Прусс уже вызывали в центр «Э» после состоявшегося 4 ноября в Абакане митинга против создания угольных разрезов, в котором участвовали более 300 человек. По словам активистки, оперативники оказывали на неё психологическое давление и намекали на проблемы с ФСБ. Кроме неё силовики заинтересовались активистом Юрием Челтыгмашевым, который в конце ноября устроил одиночный пикет у здания правительства республики.

Юрий Челтыгмашев Скрин с видео Tiblok1/youtube.com

Протестующие уверены, что разработка каменноугольного месторождения ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“» может привести к уничтожению водно-болотных угодий урочища Сорокаозёрки (древнее русло Енисея) в Койбальской степи. Это огромная площадь (по оценкам Евгении Прусс, речь идёт о 120 квадратных километрах, а её соратница из фонда «Ирис» Зоя Шурышева говорит о 80 квадратных километрах), где обитают десятки видов краснокнижных птиц. На территории Койбальской степи располагаются объекты культурного наследия и археологические памятники — курганы тагарской эпохи, которым более двух тысяч лет. Сейчас на территории степи созданы две особо охраняемые природные территории — урочище «Трехозерки» площадью 1348,5 гектара и заказник «Озёра Койбальской степи» площадью 1261 гектар.

Как рассказывает NEWS.ru руководитель экологического фонда «Ирис» Мария Чебодаева, на территории Койбальской степи располагаются Аршановский, Майырыхский, Кирбинский и Восточно-Бейский угольные разрезы, относящиеся к Бейскому каменноугольному месторождению. В советское время оно, по её словам, считалось стратегическим, но сейчас «олигархи принялись интенсивно его разрабатывать и им безразлична судьба коренного населения — хакасов, проживающих в этой местности, которых, по последней переписи, осталось всего 70 тысяч человек». Разрезы находятся на правом берегу реки Абакан, которая является одной из основных водных артерий республики.

Село Аршаново испытывает на себе негативное воздействие угольных разрезов, так как в основном все они расположены вблизи, на территории Аршановского сельсовета. Компания ООО «Разрез Аршановский» зашла на его территорию в 2012 году. Кнутом и пряником заполучали земли у местных фермеров. Поначалу жители пытались протестовать, да смирились. Думаю, потому что не было поддержки со стороны общественности. В 2014 году там открылся участок «Майрыхский» (ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“»). Там же расположен их углепогрузочный пункт. Более полутора лет назад там были установлены китайские установки по сухому обогащению угля FGX-48A, которые можно считать орудием геноцида хакасского народа. Нас пытались убедить, что они работают в тестовом режиме. Выбрасывали огромные облака угольной пыли. В степи стоял угольный чад. Село Аршаново покрывалось угольной пылью. В декабре прошлого года разрез устроил общественные обсуждения по углепогрузочному пункту с этими «драконами». Также они хотели увеличить мощность участка «Майрыхский» с 3 млн тонн до 6 млн тонн в год. Мы приняли активное участие в общественных обсуждениях. В итоге получилось, что эти объекты, заявленные на государственную экологическую экспертизу, получили отрицательное заключение. В 2018 году ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“» получает вторую лицензию на право пользования недрами (АБН 16462 ТЭ от 17 июля 2018 года; недавно активисты получили ответ ФАУ «Главгосэкспертиза России» о том, что объект строительства, который должен был возникнуть согласно этой лицензии, не проходил экспертизу и что документы на него якобы не предоставлялись угольщиками. — NEWS.ru). Площадь участка — 97 квадратных километров. Это большая часть Койбальской степи, часть территории села Аршаново в Алтайском районе и аал (деревня по-хакасски. — NEWS.ru) Шалгинов в Бейском районе. Условия лицензии устанавливают «поэтапное» переселение жителей аала Шалгинов. При этом никто не спрашивает их мнения. Мария Чебодаева руководитель экологического фонда «Ирис» руководитель экологического фонда «Ирис»

Карта угольных разрезов на территории Койбальской степи в Хакасии Мария Чебодаева

По её словам, весь 2019 год шло противостояние аала Шалгинов с ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“». Власти устраивали публичные слушания «одно за другим», местные жители выступали против внесения изменений в генеральный план Куйбышевского сельсовета, к которому относится населённый пункт.

Бейская администрация в лице её главы Иннокентия Стряпкова устраивает всё так, что полномочия по градостроительству, принадлежащие депутатам Куйбышевского сельсовета, передаются депутатам Бейского района, которые 10 марта 2020 года приняли решение о внесении изменений в генплан. В настоящее время происходит изъятие земель у собственников — жителей аала Шалгинов. Некоторые, к примеру, узнают о том, что у них изымают землю, из публикации в районной газете «Саянская заря». Никто не предупреждает об этом, — отмечает Чебодаева.

Долгое эхо слушаний

Как рассказывает NEWS.ru член попечительского совета экофонда «Ирис» Зоя Шурышева, ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“» получило лицензию на добычу угля открытым способом. Новый разрез будет называться «Бейский Западный», его территория сопоставима со столицей республики — городом Абакан. В непосредственной близости к месторождению находятся несколько населённых пунктов.

Население, большинство — коренные жители, хакасы, имеет в собственности сельхозземли, которые получены как паи. Сейчас эти земли принудительно изымаются. Подавали в суды, однако решения вынесены в пользу разреза, на основании имеющейся лицензии и якобы надобности участков для госнужд. Хотя на самом деле земли изымаются у собственников, а это фермеры и просто пенсионеры. Люди выращивают скот и косят сено, получают доход и этим живут. Кроме этого, озёра Койбальской степи являются не только местом обитания редких птиц, но и входят в перспективный список водно-болотных угодий Рамсарской конвенции. Также эти угодья подписываются водными каналами оросительной системы, которую они (угольщики. — NEWS.ru) не берут во внимание. Уже построили очистные сооружения, буквально в 500 метрах от поймы реки Абакан. Водой из этой реки пользуются все населённые пункты, находящиеся внизу по течению, в том числе города Абакан и Черногорск. До сих пор нет положительного заключения государственной экологической экспертизы. Народ высказался резко против на публичных слушаниях, но депутаты райсовета Бейского района решили за всех жителей. Изъятие земель ведётся, по сути, для извлечения прибыли, прикрываемой госнуждой. Хотя цены на уголь падают уже второй год, бюджет не получает доходов. Зоя Шурышева член попечительского совета экологического фонда «Ирис» член попечительского совета экологического фонда «Ирис»

Публичные слушания, о которых идёт речь, прошли в разных районах республики 28 ноября 2019 года, а также весной того же года. На них обсуждались вопросы перевода сельхозземель, на которых расположены угодья местных жителей, в участки промышленного назначения. Жители Бейского района выступали против изменения вида разрешённого использования, но поскольку к ним не прислушались, результаты слушаний были оспорены в суде, однако тот не нашёл нарушений.

Глава Бейского района Иннокентий Стряпков Иннокентий Стряпков/vk.com

Как сообщал недавно глава Бейского района Иннокентий Стряпков, в числе претензий активистов — проведение собраний в каждом населённом пункте, а не в одном, но «в 28-й статье Градостроительного кодекса существует однозначная трактовка соответствующего положения».

Такой формат позволяет привлечь к обсуждению максимальное число местных жителей, большинство из которых не имеет возможности приехать в другое село. В то же время сами активисты, в большинстве своём не проживающие в Бейском районе, активно перемещались от аала к аалу, вероятно, испытывая от этого неудобства. Решение суда ещё раз говорит о том, что администрация Бейского района не занимает чьей-либо позиции, исполняя свои полномочия в области градостроительной деятельности, — отмечает Стряпков.

По его словам, прошлогодние слушания чиновники провели «максимально открыто и доступно, ни на шаг не отступив от действующего законодательства», что «ещё раз было подтверждено Пятым апелляционным судом».

Не всегда противники угледобычи терпят поражение в судах. Как говорит Мария Чебодаева, в начале 2019 года жители аала Шалгинов и соседних населённых пунктов, относящихся к Куйбышевскому сельсовету, решили объединиться в общественную организацию «Родная степь» для защиты своих прав. Юрист этого объединения Виктор Азараков в суде добился отмены постановлений правительства республики, регламентирующего перевод земельных участков в Бейском районе из категории сельскохозяйственных в категорию промышленности и иного специального назначения. В ноябре суд повторно признал постановления недействительными.

Как сообщают в антидискриминационном центре «Мемориал», данные документы стали итогом слушаний, состоявшихся весной 2019 года, на которых ставился вопрос об изъятии у жителей 17 сельхозучастков для расширения территории угледобычи ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“» и ООО «Разрез Аршановский». Несмотря на протесты жителей, депутаты и чиновники вынесли решение в пользу угледобытчиков, и 19 апреля 2019 года замглавы Хакасии Юрий Курулаев подписал два постановления правительства республики — № 151 и № 152, которые назывались одинаково: «О переводе земельных участков, расположенных в Бейском районе, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения».

Мария Чебодаева отмечает, что несмотря на некоторые судебные победы жителей, изъятие земель продолжается, а «если человек упирается, принимаются решения о принудительном изъятии».

Помимо экологов на проблемы угледобычи в Хакасии обращают внимание и в ОНФ. Так, в июле глава республиканского исполкома организации Евгений Мамаев обратился к главе региона Валентину Коновалову «с просьбой принять меры по защите конституционного права жителей Хакасии на благоприятную окружающую среду, принять меры к обеспечению исполнения природоохранного законодательства». Также он писал в прокуратуру, обращая внимание на правомерность строительства объектов ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“» и работы оборудования «без положительного заключения экологической экспертизы», а также соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Однако эти вопросы прокуратура обошла стороной, не отреагировав на приведенные аргументы об отсутствии положительного заключения экологической экспертизы. Что ж, продолжим переписку по процедуре обжалования ненадлежащего рассмотрения обращения, — писал Мамаев.

Местные журналисты намекали ему на то, что ОНФ в республике якобы «делает всё, чтобы один из работающих в Хакасии разрезов прекратил своё существование, а остальные как-то вне сферы его внимания».

Говорить о том, что я делаю, всё, чтобы остановить его работу, в корне неправильно. Речь идёт исключительно о соблюдении природоохранного законодательства и конституционного права жителей Хакасии на благоприятную окружающую среду. То есть если мы посмотрим на те акты проверок, которые проводятся в отношении разреза Майрыхский, мы увидим вот такой вот огромный список различных нарушений. В том числе и превышение ПДК при сбросе сточных вод в реку Абакан, откуда мы потом питьевую воду получаем. Есть претензии в отношении выбросов в атмосферу, — ответил Мамаев на упрёки.

Впоследствии он написал у себя в Facebook, что жалобы к нему поступают и на разрез Аршановский.

Почерневшая степь

Что касается ООО «Восточно-Бейский разрез», то данное предприятие собирается построить в Бейском районе обогатительную фабрику производительностью 750 тонн угля в час. Как сообщают в экологическом фонде «Ирис», предполагается, что к предприятию будет построена прямая дорога через село Хоных, по которой будут ездить грузовики с углём. При этом через эту дорогу дети добираются в школу. Аналогичные претензии жители республики предъявляют к компании «Разрез Аршановский». Тяжёлые грузовики круглосуточно ездят по дорогам Алтайского и Бейского районов Хакасии с 2014 года, с момента начала разработок месторождения. В результате в воздухе постоянно висит угольная пыль и доехать от основной трассы до села Аршаново или Куйбышево с открытыми окнами невозможно, а к концу пути салон покрывается слоем чёрной пыли, которая приводит к онкологическим и другим заболеваниям дыхательных путей, уверены местные жители.

Илья Наймушин/РИА Новости

Как рассказывал фермер Денис Кангаров из села Аршаново, в 800 метрах от его пастбища находится разрез Аршановский, в трёх километрах — разрез Майрыхский. У его коров и овец от угольной пыли всё время чёрные морда, вымя и шерсть.

Мы и сами, когда в степь выходим, возвращаемся серые. Недавно у меня овечка захворала, сдохла. Распотрошил — а там внутренности забиты угольной пылью. <...> [У местных жителей] одышка — уже норма. И онкобольных всё больше. Пожилым просто на улицу тяжело выйти — задыхаются, — отмечал он.

Говоря об Аршановском разрезе, Мария Чебодаева отметила, что помимо шума от тяжёлой техники проблему местным жителям якобы создаёт углепогрузочная на территории аала Тутатчиков Доможаковского сельсовета.

Аршановский разрез хотел расширить углепогрузочную на территории соседней деревни — станции Хоных в Райковском сельсовете. Вышло так, что якобы в конце января 2020 года на территории Райковского сельсовета были проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений в генплан. Со стороны администрации Усть-Абаканского района были подделаны протоколы слушаний. В них даже были вписаны покойные люди, — уверяет Чебодаева.

Она добавила, что летом этого года несколько активных жителей станции Хоных отправились на сессию райсовета, где им удалось «доказать депутатам нелегитимность проведённых, и, соответственно, вопрос перевода земельного участка из категории сельскохозяйственного назначения в земли железнодорожного транспорта отпал».

Как рассказывает Зоя Шурышева, добыча угля на территории Койбальской степи осуществляется открытым способом, «то есть это и взрывы, и угольная пыль».

Жители ближних населённых пунктов страдают от ухудшения окружающей среды. Растёт количество заболевших онкологией. Так как всё это происходит в котловине, то инвертирование в зимнее время и западные ветры негативно влияют и на город Абакан. Мы требуем провести экологическую экспертизу всей угледобычи в республике и наконец обратить внимание на ухудшение атмосферы и воды. Кроме того, боимся, что непрекращающиеся взрывы могут повлиять на надёжность плотины Саяно-Шушенской ГЭС, — отмечает активистка.

Саяно-Шушенская ГЭС находится примерно в 50 километрах от разрезов. Экологи ссылаются на мнение известного российского специалиста в области гидроэнергетики, доктора технических наук Владимира Тетельмина, который изучал причины аварии на ГЭС в Хакасии в 2009 году.

Он писал нам, что в степи нельзя взрывать. Но тему «ГЭС и разрезы» у нас вообще боятся затрагивать. Не поднимают, — констатирует Мария Чебодаева.

В антидискриминационном центре «Мемориал» полагают , что добыча угля открытым способом наносит непоправимый вред территориям традиционного проживания хакасов и других коренных народов Сибири, что угрожает их идентичности, культуре и языкам. Организация готовила на эту тему доклад, который приняли во внимание в ООН.

Илья Наймушин/РИА Новости

Что известно об угольных компаниях Хакасии

NEWS.ru отправил запросы на имя главы Хакасии Валентина Коновалова и руководству угольных компаний, ведущих деятельность на территории Койбальской степи. Оперативно ответить на запрос редакции смогли только в ООО «Разрез Аршановский». Там заявили, что недовольство жителей Хакасии, о котором сообщают в последнее время, в основном касается проектов других угледобывающих компаний, а именно «строительства обогатительной фабрики Восточно-Бейского разреза, китайскими установками сухого обогащения Майрыхского разреза, решения суда по иску к правительству Республики Хакасия, выполнения проектно-изыскательных работ для развития железнодорожной инфраструктуры региона».

В области охраны окружающей среды ООО «Разрез Аршановский» применяет технологии, включённые в справочник по наилучшим доступным технологиям. Деятельность ведётся на основании проектной документации, имеющей заключение экологической экспертизы со сроком действия до 21 декабря 2027 года, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы, — подчеркнули в компании.

На сайте ООО «Разрез Аршановский» указывается, что «система управления охраной окружающей среды является залогом экологической эффективности производства, высокого уровня компетентности и ответственности наших специалистов, а также основой экосостоятельности в долгосрочной перспективе».

Решение природоохранных вопросов осуществляется в соответствии с согласованной программой, основные приоритеты которой — очистка промышленных и ливневых стоков, утилизация отходов, повышение коэффициента переработки отходов, охрана атмосферного воздуха и рекультивация нарушенных земель, — сказано на сайте организации.

В ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“» в ответ на запрос NEWS.ru пообещали, что смогут предоставить интересующую информацию по своей деятельности и соответствию её природоохранным нормам после новогодних праздников. На сайте организации упоминается, что «производственные объекты разреза построены с позиции бережного отношения к окружающей среде».

Современная электроподстанция и линии электропередачи безопасны для птиц и животных. Административно-бытовые комплексы отапливаются с помощью электроэнергии. Подъездные железнодорожные пути и станция позволяют организовать транспортировку продукции исключительно железнодорожным транспортом и минимизировать техногенную нагрузку на атмосферный воздух при вывозе угля. Современная горнотранспортная техника — это пониженный расход топлива и минимальные выбросы в атмосферу, — заявляют в ООО «Угольная компания „Разрез Майрыхский“».

Стоит отметить, что на фоне критики действий угледобывающих компаний в Хакасии в местных СМИ звучат слова о том, что эти предприятия являются крупнейшими в регионе работодателями и налогоплательщиками, которые также оказывают большую помощь жителям и бюджетным организациям. Что касается налогов, то, как отмечал ещё в 2017 году глава парламента Хакасии и ветеран местной политики Владимир Штыгашев, в республике налоги на прибыль и на добычу полезных ископаемых не платятся, а «всё идёт в офшоры».

Александр Колбасов/ТАСС

Если говорить о социальной помощи, то угольные компании действительно поддерживают различные бюджетные организации республики и участвуют в благотворительных проектах. Правда, экологи вспоминают на этом фоне, как компания «Майрыхский разрез» приобрела дорогостоящий автомобиль Toyota Camry для администрации Бейского района. Машиной премиум-класса пользуется упомянутый глава муниципалитета Иннокентий Стряпков, заявляя, что угледобывающее предприятие предложило ему транспортное средство «постфактум», добавив, что «только дурачок откажется». Активисты полагали, что это форма подкупа чиновника, и обратились в правоохранительные органы. Однако в прокуратуре сочли, что речь идёт о благотворительности, не увидев здесь нарушений законодательства о противодействии коррупции (ответ надзорного ведомства имеется в распоряжении NEWS.ru).

ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» было создано в ноябре 2013 года, оно находится в Алтайском районе республики. Уставной капитал организации — 20 тысяч рублей, а чистая прибыль в 2019 году составила 1,1, млрд при выручке в 16 млрд. Учредителем предприятия выступает московское ООО «Коулстар», участниками которого являются предприниматели Эдуард Худайнатов (75,1%), Александр Бородаев (12,4%) и Борис Варшавский (12,4%). Последний также выступает гендиректором компании.

Худайнатов известен как владелец ОАО «Независимая нефтегазовая компания», а также как бывший вице-президент «Роснефти». Борис Варшавский ранее занимал пост министра природы Хакасии, также он якобы приходится родственником бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Вадиму Варшавскому, который недавно стал фигурантом расследования хищения 10,6 млрд рублей в Россельхозбанке, а в 2019 году его осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в размере 497 млн рублей. Александр Бородаев ранее был совладельцем компании «Руда Хакасии», сотрудники которой в 2015 году устраивали голодовку из-за невыплаты заработной платы. Сейчас фирма находится в стадии ликвидации.

ООО «Восточно-Бейский разрез» зарегистрировано в 1999 году и располагается в селе Кирба Бейского района Хакасии. В 2019 году выручка компании составила 9 млрд рублей, а чистая прибыль — 424,7 млн. Конечными владельцами предприятия являются московское АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) и ЗАО «ТК». Ключевым владельцем СУЭК в реестре юрлиц указан кипрский офшор «Доналинк Лимитед», а основным бенефициаром считается долларовый миллиардер , член совета директоров «Еврохима» Алексей Мельниченко. Исполнительным директором ООО «Восточно-Бейский разрез» выступает другой миллиардер из рейтинга Forbes Денис Попов . Что касается ЗАО «ТК», то это предприятие зарегистрировано в 2001 году в Абакане. Его директором и соучредителем (на пару с Любовью Трофимовой) выступает депутат Верховного совета Хакасии от «Единой России» Владимир Кавышкин.

Александр Колбасов/ТАСС

ООО «Разрез Аршановский» зарегистрировано в октябре 2011 года и располагается в селе Аршаново Алтайского района Хакасии. Согласно единому государственному реестру юрлиц, уставной капитал компании — всего 10 тысяч рублей, выручка в 2019 году составила 3,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 102,2 млн. Единственным учредителем организации выступает кипрская фирма «Зимбер Инвестментс Лимитед». Гендиректором компании является уроженец Донбасса Владимир Лунёв, в 1990-е годы бывший директором «первой транснациональной компании в топливно-энергетическом комплексе, созданной по межправительственному соглашению» России и Украины, — «УКРРОСуголь». По данным издания «Тайга-инфо», с компанией может быть связан депутат Госдумы от «Единой России» Глеб Хор: сын Владимира Лунёва Андрей владеет московским ООО «Рутэк» вместе с Яковом Хором, отцом Глеба Хора. Последний, как и Владимир Лунёв, — выходец из Донецкой области.

Ещё одна компания, которая ведёт добычу угля в Койбальской степи, — ООО «Разрез Кирбинский». Она была создана в конце 2013 года и зарегистрирована в хакасском городе Черногорске. Выручка предприятия в 2019 году составила 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 228,6 млн. Учредителем этой организации является корпорация «Русский уголь», которая, в свою очередь, входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Через «Русский уголь» бенефициарами ООО «Разрез Кирбинский» выступают кипрская компания «Клэверли Холдинг Лимитед» и офшор с Виргинских островов «Хинто Менеджмент Лимитед».