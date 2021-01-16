Приговор математику Азату Мифтахову: текстовый онлайн

В 12:00 в Головинском суде Москвы должно начаться зачитывание приговора 27-летнему аспиранту механико-математического факультета МГУ и анархисту Азату Мифтахову. Его обвиняют в нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино в 2018 году: тогда неизвестные разбили в здании окно и бросили дымовую шашку. Приговор должны были зачитывать ещё на прошлой неделе, но без объяснения причин заседание перенесли — в тот день у здания суда для поддержки Мифтахова собралось около 200 человек.

Силовики задержали Мифтахова в феврале 2019 года. Изначально его подозревали в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). С зимы 2019 года Мифтахов находится в СИЗО.

По этому же делу проходят Елена Горбань и Андрей Ейкин. Ещё один подозреваемый, Алексей Кобаидзе покинул Россию. Некоторые фигуранты, в том числе Мифтахов, утверждали, что для получения признательных показаний силовики пытали их.

В декабре 2020 года гособвинение запросило для Мифтахова шесть лет колонии общего режима, а Горбань и Ейкина — приговорить к условному наказанию: к четырём и двум годам лишения свободы с испытательными сроками в пять лет и три года соответственно.

NEWS.ru ведёт текстовый онлайн с заседания.

