Перед вакцинацией от COVID-19 в Чечне растёт движение антипрививочников

Россия первой из стран мира зарегистрировала вакцину от коронавируса, а теперь плавно готовится к массовой вакцинации населения. Однако среди людей зреет скепсис, вызванный как и слишком быстрой разработкой лекарства, так и деятельностью антипрививочников. Судя по отзывам наблюдателей, таких особенно много на Кавказе и наиболее остро эта проблема может встать в Чеченской республике. Подробнее в ситуации разбирался NEWS.ru.

В первую очередь массовые прививки должны пройти в самой России. Осенью власти собираются привить врачей, учителей и прочих, чья деятельность попадает в группу риска. С нового года — уже всех остальных. Естественно, добровольно. Не учитывая это, голову уже подняли борцы с прививками. Вот как об этом говорит медработник из Чечни по имени Аслан. Он утверждает, что конспирологические теории, подталкивающие отказываться от прививок, завладели умами местных жителей уже несколько лет назад.

Люди у нас крайне отрицательно стали относиться к прививкам. Какие-то конспирологические темы гуляют, что они наносят вред здоровью. Это началось несколько лет назад. Прежде такого, по крайней мере в таких масштабах, я не наблюдал. Даже новорождённым родители категорически не хотят ставить обязательные прививки от гепатита и туберкулёза. Отказов очень много, — рассказал Аслан «Кавказскому узлу».

NEWS.ru пытался связаться с медицинским работником, однако он отказался беседовать с изданием, так как «не захотел лишних проблем».

По словам другого сотрудника чеченской системы здравоохранения — Мадины, поголовная вакцинация нужна, чтобы предотвратить распространение осенью респираторных заболеваний, но люди «не хотят слушать врачей».

Многие, насколько я могу судить, настроены крайне против вакцинации и связывают это с коронавирусом. Даже не знаю, как переубеждать людей, — жалуется Мадина.

В прошлом борьба с нежеланием делать прививки в республике выходила в публичное пространство уже несколько раз. Так, в 2017 году сообщалось о массовом отказе родителей от вакцинации своих детей после того, как по мессенджерам разлетелось сообщение медсестры Каметы Джаутхановой о том, что якобы у двоих малолетних детей после прививок от полиомиелита начались осложнения, они были госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии. Официальные власти опровергли информацию, публичный выговор медсестре устраивал даже глава республики Рамзан Кадыров.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В том же году 10 детей погибли из-за отказа их родителей от прививок. В ходе пресс-конференции министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов заявил журналистам, что многие жители верят информации об осложнениях после прививок, которая обычно распространяется в соцсетях, но при этом не доверяют врачам, которые заявляют о единичных случаях осложнений.

Осложнения после прививок существуют, но они исчисляются одним – двумя случаями на миллион. Вероятность того, что хотя бы один из 50 тысяч вакцинированных пациентов получит осложнение, практически нулевая. При этом из-за того что многие отказались от прививок, мы за год потеряли около 10 детских жизней, — сказал Сулейманов.

Его поддержала главный инфекционист Минздрава Чеченской Республики Асият Муртазалиева, по словам которой, проблема отказа родителей от вакцинации детей в последнее время стала «стоять очень остро», а детская смертность из-за этого растёт.

Впрочем, в Минздраве ЧР NEWS.ru заверили, что не ожидают серьёзных проблем из-за антипрививочников во время грядущей вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала главный специалист отдела пресс-службы Минздрава республики Хава Касумова.

Охват населения при вакцинации должен составить 60%. Это стандарты, которые задаёт Роспотребнадзор. Каждый год они увеличиваются. Два последних года было 45%. Также Минздрав рассматривает возможность развернуть мобильные пункты в местах, где часто бывают люди — парки, торговые центры и прочие. Всё со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. По данным экспертов, среди жителей республики изредка, но встречаются антипрививочники. Однако, благодаря проводимой разъяснительной работе участковых врачей, их становится меньше. По крайне мере, об этом говорит практика ежегодного вакцинирования жителей республики. Хава Касумова главный специалист пресс-службы Минздрава ЧР главный специалист пресс-службы Минздрава ЧР

По словам Касумовой, её ведомство непосредственно не сталкивалось с антипрививочной кампанией, однако, если и встречаются отдельные рассылки в мессенджерах, обычно они идут из других субъектов РФ.

Как правило, люди вакцинируются от гриппа и других заболеваний, а когда этого не делают, не ссылаются на то, что не доверяют вакцине или методу прививания, — пояснила главный специалист пресс-службы Минздрава ЧР.

Добавим, что борьба с прививками в России не ограничивается Чеченской республикой, и недоверяющие методике действительно встречаются в других субъектах. В свое время представители Русской православной церкви специально оговаривали , что церковь «никогда не благословляла отказ от медицинской помощи или вакцинации, а люди, утверждающие это, вводят в заблуждение общество».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор и сотрудник, разработавший вакцину от COVID-19, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил NEWS.ru, что если отказ от прививок будет массовым, это скажется на эффективности вакцины.

Я видел результаты одного общественного опроса, там было сказано, что доверяют вакцине 24%. То есть настроение не очень хорошее пока. Но, думаю, по мере того как будут накапливаться данные, будут отсутствовать негативные случаи и люди начнут меньше болеть, ситуация будет меняться Анатолий Альштейн вирусолог вирусолог

По словам учёного, антипрививочников нужно поделить на две категории.

Одни — это люди, чему-то недоверяющие, что-то их тревожит, так как это нечто новое. Они не прививаются сначала, но потом всё же делают это. А есть убеждённые, их немного, но с ними надежды никакой. Это уже что-то на уровне психического расстройства. Самое главное, чтобы власти прислушивались к медицинским экспертам, — считает Альштейн.

Он добавляет, что на сегодня, даже если бы все захотели получить вакцину, это было бы невозможно.

Пока меня подобная ситуация не тревожит, а вот если высокие скептические настроения сохранятся к концу года, то это уже будет серьёзно, — говорит Альштейн.

Тем временем 15 августа произведена первая партия вакцины «Спутник V». Число заразившихся в России на сегодня превысило 910 тысяч человек.