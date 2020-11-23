Холодная война вакцин: о причинах гонки эффективности препаратов от COVID

Один за другим отечественные и иностранные изобретатели вакцин от COVID-19 сообщили прессе о высокой эффективности своих препаратов. Причём заявления шли наперебой: не успевала одна компания рассказать о своих достижениях, другая объявляла, что у неё они ещё лучше. NEWS.ru рассказывает, что стоит за подобной гонкой препаратов, каждый из которых будет продаваться в РФ.

На кону большие деньги

Первыми об эффективности своего лекарства объявили немецкая BioNTech и американская Pfizer, которые вели разработку совместно. Они сообщили, что их вакцина якобы показала эффективность в 90%. Через пару дней создатели российского «Спутника V» сказали, что их препарат действенен вовсе на 94%. Вскоре к ним присоединилась компания Moderna из США, проинформировав, что их вакцина готова предотвратить COVID-19 в 94,5% случаев, а на следующий день BioNTech и Pfizer обновили данные, озвучив цифру в 95%.

Все три препарата находятся в решающей третьей фазе испытаний, когда вакцину проверяют на большом числе добровольцев. Оценка эффективности основана на промежуточных итогах, когда смотрят, сколько человек из тех, что получили препарат, заболели, и сверяют с получившими плацебо. При этом ни один производитель не получил окончательных результатов.

Мировую гонку вакцин начал российский препарат, о регистрации которого президент Владимир Путин сообщил в начале августа. Это случилось до окончания третей фазы исследований, что вызвало сомнения у учёных. Несмотря на это, другие производители были поставлены в положение догоняющих если не в лаборатории, то в публичной плоскости.

Рынок вакцины от COVID-19 огромен — на кону большие деньги. Препарат от коронавируса будут хотеть буквально по всему миру. Например, Moderna заявляла, что готовит 100 млн доз для США, 80 млн доз для Евросоюза, 50 млн для Японии и Канады. BioNTech и Pfizer планируют в этом году выпустить 50 млн доз, а в следующем — 1,3 млрд. В России же заявили, что уже получили заявки на закупку «Спутник V» из 50 стран — на 1,2 млрд доз.

Впрочем, деньги делаются уже сейчас на основании одних только новостей в прессе. Так, после объявления о 90% эффективности акции Pfizer взлетели в цене на 15%. Стремительно повысились и акции BioNTech. Однако картину им чуть подпортила Moderna, котировки акций которой подскочили на 18% поле новостей об их более высокой эффективности, а вот акции Pfizer в этот же момент упали на 2%. Не стоит удивляться, что после этого BioNTech и Pfizer объявили, что эффективность их вакцины ещё выше, чем говорилось ранее. Также стоит отметить, что Евросоюз объявил о покупке 300 млн доз вакцин BioNTech и Pfizer после новости об их эффективности, чем тоже помог подорожанию их акций.

При этом выяснилось , что в тот же день, когда BioNTech и Pfizer сделали первоначальное заявление, гендиректор последних Альберт Бурла продал больше 100 тысяч ценных бумаг и заработал почти $6 млн. Аналогичная ситуация произошла и с Moderna, чьи финансовый директор и главный медицинский директор после объявления об успешных испытаниях продали подорожавшие акции на сумму почти $30 млн. По мнению американских СМИ, речь, видимо, идёт об инсайдерской торговле. Сама по себе она не противозаконна, однако компаниям может всё равно грозить расследование. Разработчики вакцин уверяют, что закон не был нарушен, но инвесторы фиксируют рост недоверия к их продуктам. А вот новости и публикации о «Спутнике V» рынок не замечает — здесь видны как предвзятость, так и недоверие к отечественному производителю, у которого пока нет имени вроде Pfizer.

BioNTech и Pfizer хоть и не использовали трюк с предварительной регистрацией, как это сделали в России, но на фоне новостей об эффективности своей продукции подали медицинскому регулятору Минздрава США заявку для экстренной регистрации вакцины. Если её одобрят, препарат будет доступен в США к середине — концу декабря.

«Предварительно хорошие новости»

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что касается научно-исследовательской стороны вопроса, то ни один из производителей не представил исчерпывающие данные по третей фазе испытаний. Все заявления пока ограничиваются пресс-релизом. Из них самый подробный у BioNTech и Pfizer. Однако, судя по тому, что объявляли компании, эффективность точно и репрезентативно проверена лишь по итогам одного укола, хотя у всех вакцинация предполагает два.

Отметим, российские испытатели вакцины скооперировались и проводят так называемые народные исследования вакцины: в группе в Telegram добровольцы делятся информацией и собирают массив данных. В ней состоит около 800 человек. По мнению одного из создателей чата, эффективность «Спутника V» в 92% — это «перестраховочная цифра».

Насколько я знаю, ни один человек из нашей группы, который точно знает, что у него вакцина, не заразился. У нас в группе даже есть врачи, которые не являются участниками клинических испытаний, но они получили прививки как медицинский персонал. Они ежедневно работают в «красной» зоне, сдают ПЦР, и никто из них тоже не заразился, — рассказывает модератор чата.

Эта информация несколько противоречит недавней новости из Алтайского края, где трое из 42 медиков, которые привились «Спутником V», заболели COVID-19. Чиновники попытались объяснить это тем, что у заразившихся якобы не успел сформироваться иммунитет.

Анонимный источник, близкий к производству вакцины «Спутник V», рассказал NEWS.ru, что ничего плохого компаниями в плане предварительных объявлений своих результатов сделано не было.

Третью фазу исследований американо-немецкой вакцины начали с лета, и она ещё не закончена, но можно сделать некий предварительный подсчёт. Они проанализировали не весь массив, а часть. И ещё они не сообщили все данные. Другая компания, Moderna, даже шла с некоторым опережением. Наши сообщили о 92-процентной защите — тоже не полный массив проанализирован, но достаточный для того, чтобы можно было поделиться предварительными результатами. Но нельзя говорить, что 92% лучше, чем 90%, а 90% хуже, чем 95%. Может пройти какое-то время и появиться больше инфицированных. Пока что всё, что нам эти данные говорят, — это предварительно хорошие новости, внушающие оптимизм относительно всех трёх вакцин, — полагает собеседник NEWS.ru.

По его мнению, говорить о том, что «кто-то кого-то победил» в таком деле — неправильно. Также эксперт обращает внимание на заявление китайских разработчиков вакцины, которые недавно также поделились некоторыми предварительными результатами.

Вакцина КНР тоже на аденовирусе, очень похожа на отечественную. Если она показывает хорошие результаты — это также благая новость, — объясняет источник.

На днях стало известно, что разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина CoronaVac в ходе клинических испытаний с участием около 700 человек вызвала быстрый иммунный ответ. При этом, согласно информации, опубликованной в авторитетном научном журнале The Lancet Infectious Diseases , уровень антител у получивших прививку добровольцев всё же ниже, чем у людей, выздоровевших от коронавируса. В статье говорится, что в апреле были включены в исследование первой фазы 144 участника, а в мае — 600 участников второй. 743 участника получили по крайней мере одну дозу исследуемого препарата.

Источник, близкий к производству отечественного препарата, предположил, что «Спутник V» закончит третью фазу испытаний примерно в феврале 2021 года, западные аналоги — к концу 2020-го.