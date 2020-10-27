Хейт, антитела и отсутствие иммунитета: как живут испытатели «Спутника V»

NEWS.ru побеседовал с людьми, которые «поделились своими телами с наукой», став добровольцами при испытании первой в мире зарегистрированной вакцины — отечественного «Спутника V». Они рассказали о ругательствах, которые, неожиданно для себя, часто стали слышать в свой адрес даже со стороны родственников, а также о выработанных антителах и невыработанном иммунитете.

Т-клеточный

В испытаниях первой российской вакцины задействованы 40 тысяч человек. Каждому из них вкалывают средство дважды. Как это всегда бывает в подобных случаях, определённой части добровольцев дают плацебо, то есть не вакцину, а «пустышку», чтобы проверить, действительно ли препарат лечит, чтобы исключить известный эффект самовнушения организма либо случайности. Испытания проходят по двойному слепому методу: ни испытуемый, ни те, кто его испытывают, не знают, кому что вкалывают в кровь. «Спутник V» был одобрен для текущей третьей, последней фазы испытаний, после исследований на малой контрольной группе людей.

Большинство из тех, кто согласился поговорить с NEWS.ru и сделал тест после второй прививки, получили положительный результат — то есть вакцина привела к выработке организмом антител, причём в большом количестве. Однако один собеседник издания Максим (имя изменено) рассказал, что сделал и дорогостоящий тест на Т-клеточный иммунитет и получил отрицательный результат на 40-й день испытания вакцины.

Клеток памяти у меня нет. Так что это обещание создателей вакцины для меня не сбылось. Дело в том, что антитела со временем исчезают, а клетки памяти должны при столкновении с вирусом стимулировать воспроизводство новых антител. Это и есть Т-клеточный иммунитет. Таким образом, вакцина на мне отработала только на 50% — появились лишь антитела, — рассказывает Максим.

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Ранее директор создавшего вакцину Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что клеточный иммунитет к коронавирусу после применения вакцины «Спутник V» может сохраняться до двух лет. При этом директор посоветовал не пить алкоголь во время испытания вакцины, так как этанол токсичен для размножающихся клеток и регулярное употребление спиртного, а также стресс отрицательно влияют на количество вырабатываемых антител и на Т-клеточный иммунитет.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн объяснил NEWS.ru насколько важен этот показатель для испытания «Спутник V».

Т-клеточный иммунитет важен, но нельзя сказать, что вакцина должна в 100% случаях его вызывать. Скорее всего, так и не бывает, так как люди по-разному реагируют на вводимый им материал. Какой-то процент людей без Т-клеточного иммунитета будет, но он должен быть небольшим, иначе вакцина не годится. Анатолий Альштейн вирусолог вирусолог

Профессор подчеркнул, что для того чтобы понять эффективна или нет вакцина, она должна выработать иммунитет. А какой именно он — Т-клеточный или другой, уже вторично.

Сейчас 40 тысяч испытуемых разделены на несколько групп, в том числе есть группа, которой дают плацебо. По мере прохождения испытания в течении шести месяцев будут появляться заболевшие в каждой группе. Спустя полгода будет расшифровано, кто в какой группе был, и будет проведено сравнение с той группой, в которой было плацебо. Если результаты будут значительно лучше, то есть заражённых в группе плацебо будет в два или более раз больше, то вакцину признают эффективной. Именно число заболевших — главный критерий, а не сами по себе антитела или Т-клеточный иммунитет, — объясняет Альштейн.

«Вот теперь детей не будет»

Что касается антител, то, как уже говорилось выше, у большинства из тех, кто сделал тест на их наличие, они обнаружены были. Одним из таких был Александр Самсонов.

Я, когда пришёл на первую вакцинацию, повздорил с медбратом, который делал укол. А делают его в плечо. В итоге он на меня наорал. Я очень напрягся, а ведь я и так уколов боюсь. Сильно напряг руку и в итоге у меня три дня болело место укола. Во время второй вакцинации, несмотря на то что я попросился к другой медсестре, меня снова направили к нему. Плечо опять болело. Помимо этого ни температуры, ни слабости. Было пару дней повышенное давление и сердцебиение, но опять же — меня оба раза медперсонал довёл просто до истерики. Однако «вакцинных симптомов» не было и я до момента сдачи анализов был на 100% уверен, что у меня плацебо. Очень удивился антителам, тем более ещё такому приличному уровню, — рассказывает Александр.

Согласно тесту, у Самсонова 72 ОЕ/мл (относительная единица на миллилитр) при референсных значениях 0–12 ОЕ/мл. Молодой человек писал о своих результатах в соцсетях и, по его словам, с таким количеством людей, пытающихся его пристыдить, он «уже давно не сталкивался».

Прилетало от всех, включая подругу. Говорила, что я не подумал о своих детях. Я отвечал, что у меня их нет, на что мне она сказала, что «вот теперь и не будет». Под каждым моим постом о новом этапе вакцинации по две сотни комментариев, — рассказывает Александр.

Молодой человек объяснил, что он пошёл на испытание, так как был сильно мотивирован: в апреле из-за коронавируса умерла его бабушка и несколько знакомых. А выжившие переболевшие знакомые рассказали, что вирус вызвал у них преддиабетное состояние, повреждение лёгких, одышку, облысение и тромбоз, в том числе лёгочных артерий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам другого экспериментатора Алексея (имя изменено), он был одним из первых, кто стал участвовать в испытании: 19 сентября был первый укол, 23-го — второй.

После первого укола в первые сутки я подумал, что у меня плацебо. Однако потом накрыла дикая головная боль. Температуры не было. Головная боль прошла на следующее утро. Поле второго укола недолго была «пришибленность». Казалось, что была небольшая сыпь, которую хотелось почесать, однако не уверен, что это связано. Я проходил тест на антитела дважды, и после второго раза их число у меня несколько уменьшилось, — рассказывает Алексей.

Помимо себя испытуемый, будучи начальником большого коллектива, сагитировал на вакцинацию ещё 30 человек.

Пока никто не заболел, хотя мы работаем, в основном, очно. Не все делали тест, но я точно знаю, что антитела появились у пятерых. Причем у того, кто был больше всех уверен, что у него плацебо, их в девять раз больше, чем у меня. Также я обратил внимание на то, что часть испытуемых определяют в особенную дополнительную программу, которая подразумевает обязательное бесплатное прохождение теста на антитела, причём оно более глубокое, чем обычное. В эту группу, по моему впечатлению, определяют тех, кто может приехать на исследование днём, — сообщает Алексей.

Вера Смирнова и её супруг — одни из тех, кому тест на антитела показал отрицательный результат. Правда сделали они его чуть раньше, чем следовало, поэтому в будущем результаты могут уже быть иными.

Тут несколько вариантов: либо мы получили плацебо, либо действительно слишком рано сделали тест, либо вакцина в нашем случае была неэффективна, либо не у всех антитела вырабатываются. Нас об этом предупреждали: «Спутник V» сделан на основе аденовируса, с которым некоторые люди встречались в жизни раньше и у таких это препятствие к формированию антител сейчас. Ещё некоторые люди не вырабатывают их в силу биохимических особенностей тела, — объясняет Вера.

По словам женщины, они решились на этот шаг, так как посчитали, что это не так страшно, как заболеть COVID-19. Оба супруга — преподаватели, которые часто общаются с самым опасным переносчиком — молодыми людьми. Как и некоторым другим испытуемым, чете Смирновых пришлось столкнуться с острой критикой со стороны знакомых и незнакомых людей, узнавших, что они решили поучаствовать в эксперименте.

Вопрос очень политизированный. Многие говорят, что раз вакцина российская, то она точно плохая, как и всё, что произведено в России. Я сама либерал, совершенно не ура-патриот, но такое отношение мне не нравится и я с ним не согласна. Да, есть такой момент, что президент Владимир Путин, решил использовать вакцину для накопления политического капитала. Поэтому часть либеральной общественности сразу поставила на ней крест. Хотя делали её обычные учёные, у которых свои задачи и цели. Грустно, что некоторые не захотели это разделять. Как бы там ни было, у меня вера в отечественную науку есть, не думаю, что наши учёные глупее иностранных, — рассказывает Вера Смирнова.

Тем временем, пока продолжаются испытания «Спутника V», в сети стали появляться и первые фейки о нём. Так, соцсети распространили сообщение о том, что умерший от коронавируса мэр Ялты Иван Имгрунт якобы сделал прививку отечественной вакциной. Судя по всему, первоисточник дезинформации — Telegran-канал украинского политолога Тараса Беризовица (NEWS.ru с ним связаться не удалось). Минздрав полуострова Крым даже выпустил специальное сообщение , называющее информацию ложной. А вот депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг точно колол себе вакцину, после чего заразился коронавирусом. Однако, скорее всего, он попал в группу с плацебо. Так или иначе, политик вылечился через пять дней.