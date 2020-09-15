Глава Ачинского района в Красноярском крае задержан полицией

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Сотрудники полиции вечером 15 сентября задержали главу администрации Ачинского района Красноярского края Евгения Розаннчугова.

Вчера вечером Евгений Розанчугов был задержан сотрудниками ГИБДД, — рассказал агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили, что в Ачинске задержано должностное лицо 1969 года рождения, находящееся в федеральном розыске по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Его имя не назвали.

Евгений Розанчугов разыскивался в связи с причастности к уголовному делу о махинациях с квартирами для детей сирот. В 2016-2018 гг. он не давал указаний об обязательно экспертизе жилых площадей, предоставляемых сиротам. Для этих нужд были приобретены восемь квартир на 6,7 млн рублей, не пригодных для проживания.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ возбудил уголовное дело по обвинению в халатности из-за пожара в заповеднике «Утриш».