Twitter три года завышал количество своих пользователей

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Twitter три года завышал количество пользователей при подсчёте, сообщает издание «Компания». Социальная сеть принимала за отдельных посетителей разные аккаунты одного человека, о чём стало известно из отчёта компании за I квартал 2022 года.

Статистика Twitter оказалась ошибочной в подсчётах монетизируемых пользователей с I квартала 2019-го по IV квартал 2021 года. Разница составила от 1,4 до 1,9 млн человек.

Чистая прибыль платформы в I квартале составила $513 млн, а выручка — $1,2 млрд. Монетизируемых ежедневных пользователей в 2022 году стало больше на 15,9%, теперь их 229 млн.

Миллиардер Илон Маск купил компанию Twitter за $44 млрд. О заключении сделки стало известно из пресс-релиза компании, который распространили в понедельник, 25 апреля. После завершения сделки компания станет непубличной. Как сообщил независимый директор совета директоров Twitter Брет Тейлор, предложение Маска представляется «лучшим путём вперёд» для акционеров компании.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил неуверенность в том, что Маску удастся вернуть свободу слова в Twitter. Представитель Кремля подчеркнул, что соцсеть испортила отношения со своими клиентами, допустив акты цензуры и репрессий против них.