«Строить отношения невозможно»: «Газпром-Медиа» об уходе с YouTube «Газпром-Медиа» объяснил уход трех каналов c YouTube ненадежностью площадки

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба холдинга «Газпром-Медиа» в комментарии NEWS.ru пояснила, что каналы «Матч ТВ», ТНТ и «Пятница!» перестали выкладывать контент на YouTube из-за невозможности строить с площадкой «понятные деловые отношения». Ранее холдинг начал судебное разбирательство с корпорацией из-за блокировки двух каналов в марте 2022 года.

В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром-Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно, — заявили в «Газпром-Медиа».

Весь контент холдинг продолжает выкладывать на платформе Rutube, которой сам и владеет.

С Rutube подобных проблем не может быть по определению, это российский ресурс. И мы, как его владелец, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента, — заключает пресс-служба.

Три аккаунта популярных ТВ-ресурсов на YouTube не пополняются уже целую неделю. Telegram-канал Baza сообщал, что контент не выкладывается по указанию гендиректора холдинга, который якобы таким образом пытается опередить события с блокировкой YouTube в России.