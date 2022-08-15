Эксперты оценили опасность VPN-сервисов для россиян Эксперты: опасность VPN-сервисов сильно преувеличена

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Опасность VPN-сервисов, которые позволяют посещать заблокированные сайты, сильно преувеличена, рассказали «Парламентской газете» опрошенные эксперты. По их словам, с учетом большого количества пользователей этих сервисов у возможных злоумышленников, которые якобы крадут данные, просто не хватит возможностей для анализа и обработки информации.

Так, заведующий кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики Александр Баранов предположил, что отслеживанием персональных данных абонентов и передачей их за рубеж занимаются не только создатели VPN-сервисов, но и мобильные операторы, а местоположение пользователя отслеживают буквально все вплоть до агрегаторов такси. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов отмечает, что VPN-сервисов, специально созданных для воровства личных данных, не существует.

Куда более существенной угрозой могут стать случаи, когда под честный сервис мимикрирует вредоносная программа. По словам экспертов, в этом случае информация о пользователе попадет к так называемым Data-брокерам и пополнит базы, на основании которых человеку будут предлагать таргетированную рекламу или звонить с навязчивыми предложениями. Однако это должно стать не столько поводом к запрещению VPN, сколько поводом воспитывать в гражданах интернет-грамотность и понимание того, стоит ли пользоваться данной технологией.

Ранее ректор Российского технологического университета Станислав Кудж предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву маркировать сервисы VPN знаком «18+» как информационную продукцию, запрещенную для детей, и обязать разработчиков VPN-сервисов указывать информацию о возможности передачи данных пользователей третьей стороне. По его словам, это позволит снизить риски утечки персональных данных россиян в Сеть, повысить уровень информационной грамотности и защитить несовершеннолетних «от взаимодействия с деструктивным и опасным контентом». Эксперты разошлись во мнениях о целесообразности этого, отметив, что в данном случае речь идет о доверии к конкретному сервису, заход на который невозможен без VPN.