Знакомая захватчика банка назвала его добрым человеком

https://static.news.ru/photo/efece9c6-9d16-11ea-9277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Наталья Стерьхина, одноклассница захватившего отделение Альфа-банка Алексея Барышникова, назвала его отзывчивым и добрым человеком, который заботился о людях и помогал бездомным животным.

В беседе с РБК девушка отметила , что Барышников не раз помогал ей в трудной ситуации. Стерьхина предположила, что на захват заложников в банке молодого человека толкнул «какой-то стресс» и что ему нужна психологическая помощь.

Барышников сотрудничал с сервисами доставки еды, но не работал в Delivery Club, рассказал изданию знакомый захватчика Никита Томилин.

Он был в глубокой депрессии в последнее время из-за отсутствия нормальной работы и личной жизни. С девушкой расстался в декабре. <...> В последние месяцы как бы в шутку говорил о суициде, — сообщил Томилин.

Днём 23 мая Барышников захватил отделение Альфа-банка на Земляном валу в Москве. В этот момент там находились шесть человек, позднее остался один. Нападавший так и не смог до конца сформулировать свои требования. В какой-то момент он попросил доставить к нему певицу Ольгу Бузову. В итоге Барышникова удалось задержать, при этом никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, правоохранители столкнулись со сложностями, пытаясь допросить захватчика, так как тот был слишком пьян, чтобы объяснить свои действия.