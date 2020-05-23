Знакомая захватчика банка назвала его добрым человеком

Наталья Стерьхина, одноклассница захватившего отделение Альфа-банка Алексея Барышникова, назвала его отзывчивым и добрым человеком, который заботился о людях и помогал бездомным животным.
В беседе с РБК девушка
Барышников сотрудничал с сервисами доставки еды, но не работал в Delivery Club, рассказал изданию знакомый захватчика Никита Томилин.
Он был в глубокой депрессии в последнее время из-за отсутствия нормальной работы и личной жизни. С девушкой расстался в декабре. <...> В последние месяцы как бы в шутку говорил о суициде, — сообщил Томилин.
Днём 23 мая Барышников захватил отделение Альфа-банка на Земляном валу в Москве. В этот момент там находились шесть человек, позднее остался один. Нападавший так и не смог до конца сформулировать свои требования. В какой-то момент он попросил доставить к нему певицу Ольгу Бузову. В итоге Барышникова удалось задержать, при этом никто не пострадал.
Как писал NEWS.ru, правоохранители столкнулись со сложностями, пытаясь допросить захватчика, так как тот был слишком пьян, чтобы объяснить свои действия.
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