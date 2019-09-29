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Для команды, которая находится на горящей в Охотском море плавбазе «Пётр Житников», опасности нет. В этом заверила пресс-служба Росморречфлота.

При этом там отметили, что оценивая ситуацию в целом, «надо понимать, что они [члены экипажа] работают в открытом море и находятся на аварийном судне». Их потихоньку сносит, они дрейфуют к...