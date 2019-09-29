Техногенный пожар уничтожил здание и скот на животноводческой ферме в Новосибирской области.
Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, в огне погибли 154 телёнка, передаёт РИА
По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, люди не пострадали.
Как писал News.ru ранее, грузовой состав, вагоны которого загорелись в ЕАО (Еврейская автономная область), перевозил шпалы, а не уголь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве уточнили, что горели именно опоры для рельсов, которые перевозились со станции Урал на станцию Хабаровск.