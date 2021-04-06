Жителя Брянска осудили за клевету на умершего в 1996 году отца губернатора

https://static.news.ru/photo/383c8804-96da-11eb-9e7d-96000091f725_660.jpg Фото: bryansk.sledcom.ru

Суд оштрафовал пенсионера из Брянска Сергея Маслова за клевету в отношении умершего четверть века назад отца губернатора региона Александра Богомаза. Об этом сообщает областное управление СК.

Подсудимому назначен штраф в размере 1 млн рублей, говорится в сообщении ведомства. Сергей Маслов был фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединённая с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

По версии следствия, в августе 2020 года Маслов, «задавшись целью опорочить честь и достоинство участника Великой Отечественной войны и его родственников, заведомо осознавая ложность сообщаемых им сведений», заявил на YouTube, что отец брянского губернатора Василий Богомаз якобы сотрудничал с контрразведкой «Абвер», и обвинил его в государственной измене.

Со ссылкой на материалы уголовного дела СК сообщает, что в мае 1942 года в районе Керчи будущий отец брянского губернатора вместе с другими красноармейцами попал в нацистский концлагерь «Шталаг-326», где «сохранил верность Родине и веру в победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям». Позднее ему удалось сбежать и продолжить службу в Красной армии.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал об истории Сергея Маслова, которого обвинили в клевете на умершего в 1996 году отца брянского губернатора. Пенсионер не исключал, что суду его подвергли из-за его «негативных отношений» с руководством региона.