https://static.news.ru/photo/7d4ec496-5196-11ea-bfef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Сотрудники Росгвардии задержали неизвестного мужчину на улице Волгограда. Он с помощью ножа пытался ограбить двоих студентов. Последние обратились за помощью в правоохранительные органы.

Студенты сообщили, что неизвестный попытался совершить нападение возле студенческого общежития, которое расположено в Советском районе Волгограда. Молодым людям удалось сбежать от злоумышленника.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Двадцатилетний житель Кировского района сознался в содеянном, имевшийся при нём нож был изъят, — цитирует представителей ведомства РИА Новости.

NEWS.ru сообщал ранее, что продавщица в Омске воткнула нож в голову предполагаемого вора. Против неё возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.