В Ямало-Ненецком автономном округе арестован житель Салехарда за убийство родного брата. По данным регионального следственного управления СК РФ, поводом к преступлению стали детские обиды.
Инцидент произошёл 16 декабря. Братья устроили застолье, во время которого возник конфликт на почве давних детских обид. В результате ссоры 57-летний мужчина нанёс молотком брату не менее семи ударов по голове и один удар в грудную клетку. От полученных ран тот скончался,
После убийства хозяин квартиры продолжил застолье и только позже рассказал о случившемся соседу. Какая именно обида толкнула его на преступление, не сообщается.
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