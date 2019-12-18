https://static.news.ru/photo/df60e990-2232-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе арестован житель Салехарда за убийство родного брата. По данным регионального следственного управления СК РФ, поводом к преступлению стали детские обиды.

Инцидент произошёл 16 декабря. Братья устроили застолье, во время которого возник конфликт на почве давних детских обид. В результате ссоры 57-летний мужчина нанёс молотком брату не менее семи ударов по голове и один удар в грудную клетку. От полученных ран тот скончался, сообщили в ведомстве.

После убийства хозяин квартиры продолжил застолье и только позже рассказал о случившемся соседу. Какая именно обида толкнула его на преступление, не сообщается.

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