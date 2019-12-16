https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп главного энергетика был обнаружен в селе Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области. По предварительным данным, его убил подчинённый электрик.

У мужчин возник конфликт из-за увольнения последнего, к которому мог быть причастен погибший, передаёт «Вести-Липецк». В результате сотрудник выстрелил из обреза в живот и голову своего начальника.

Позднее тело предполагаемого убийцы нашли с огнестрельным ранением в голове.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.

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