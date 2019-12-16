Труп главного энергетика был обнаружен в селе Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области. По предварительным данным, его убил подчинённый электрик.
У мужчин возник конфликт из-за увольнения последнего, к которому мог быть причастен погибший,
Позднее тело предполагаемого убийцы нашли с огнестрельным ранением в голове.
В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске хулиганы напали на петербургского миллионера Владимира Мариновича. Они отобрали у бизнесмена барсетку, в которой вместо денег лежало нижнее бельё.
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