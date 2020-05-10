Житель Петербурга получил удар ножом в автобусе

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Пассажир автобуса в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, вступившись за кондуктора. Он госпитализирован в городскую больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Инцидент произошёл на проспекте Просвещения. В автобусе вспыхнул конфликт между кондуктором и одним из пассажиров по поводу оплаты проезда. Очевидец вмешался в него, встав на сторону кондуктора, и получил от другого участника ссоры удар складным ножом в шею, рассказали РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нападавший был задержан пассажирами автобуса и передан полицейским. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Ранее NEWS.ru писал о поножовщине в московском метро. Ссора произошла между двумя пассажирами, один из которых ударил другого ножом в ногу.