Житель Петербурга получил удар ножом в автобусе

Пассажир автобуса в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, вступившись за кондуктора. Он госпитализирован в городскую больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Инцидент произошёл на проспекте Просвещения. В автобусе вспыхнул конфликт между кондуктором и одним из пассажиров по поводу оплаты проезда. Очевидец вмешался в него, встав на сторону кондуктора, и получил от другого участника ссоры удар складным ножом в шею,
Нападавший был задержан пассажирами автобуса и передан полицейским. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).
Ранее NEWS.ru писал о поножовщине в московском метро. Ссора произошла между двумя пассажирами, один из которых ударил другого ножом в ногу.
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