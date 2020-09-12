Жильцы горевшего дома в Краснодаре 14 сентября смогут вернуться в квартиры

https://static.news.ru/photo/06cec0e0-f5e8-11ea-b66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал жильцам дома, в котором в ночь на 13 сентября произошёл масштабный пожар, что они смогут вернуться в свои квартиры уже в понедельник, 14 сентября.

Городской глава написал об этом в своём Telegram-канале. По его словам, сейчас в доме продолжаются работы по устранению последствий ЧП. Первышов уточнил, что граждане, чьи квартиры сгорели полностью, размещаются в гостиницах «Кавказ» и «Москва». В первой находятся 103 человека, из них 14 детей. Во второй — семь человек, из них двое детей.

Пожар в доме по улице Российская, 267/6 начался с возгорания деревянной мансарды. Площадь горения составила около 4,4 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Из горящего дома эвакуировали порядка 300 человек.

Как писал NEWS.ru, согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В экстренных службах установили, что проводка в здании была смонтирована с ошибками. Специалисты выявили недочёты при проектировании и строительстве дома. Кроме того, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев допустил, что дом мог быть самостроем.