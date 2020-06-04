Происшествия

Женщина пострадала при взрыве газа в Подмосковье

19:18, 04 июня 2020 12
Фото: §Выгодные Закупки§/vk.com

Взрыв газа произошёл вечером 4 июня в подмосковной Ивантеевке. Пострадала женщина, передаёт РЕН ТВ.

По информации издания, газ взорвался в многоквартирном доме на улице Смурякова. Загорелась квартира на последнем этаже, работают пожарные.

Взрыв повредил стену здания.

Как писал NEWS.ru, 31 мая взрыв двух газовых баллонов полностью уничтожил частный дом в одном из микрорайонов Омска — посёлке Береговом.

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