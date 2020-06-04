Женщина пострадала при взрыве газа в Подмосковье

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Столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова. Ему инкриминируют получении двух взяток в особо крупном размере.

Чиновнику уже предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного на два месяца, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Какие-либо подробности дела не уточняются. Вместе...