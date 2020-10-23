Женщина и четверо детей сгорели при пожаре в частном доме в Якутии

Пожар унёс жизнь женщины и четверых детей в селе Крест-Кытыл Намского района в Якутии. Также при возгорании частного двухквартирного дома пострадал мужчина.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля канализации. В результате дом площадью 160 кв.м. сгорел полностью. В тушении огня принимали участие 5 единиц техники и 16 человек личного состава,
на данный момент сотрудниками полиции и дознавателями МЧС проводится проверка по факту случившегося. С родственниками погибших работают психологи. На место происшествия выехала пожарно-испытательная лаборатория.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в пищеблоке одного из детсадов Томска утром 22 октября. По предварительным данным, загорелась распределительная коробка.