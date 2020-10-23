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Женщина и четверо детей сгорели при пожаре в частном доме в Якутии

05:28, 24 октября 2020
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 14.mchs.gov.ru

Пожар унёс жизнь женщины и четверых детей в селе Крест-Кытыл Намского района в Якутии. Также при возгорании частного двухквартирного дома пострадал мужчина.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля канализации. В результате дом площадью 160 кв.м. сгорел полностью. В тушении огня принимали участие 5 единиц техники и 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

на данный момент сотрудниками полиции и дознавателями МЧС проводится проверка по факту случившегося. С родственниками погибших работают психологи. На место происшествия выехала пожарно-испытательная лаборатория.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в пищеблоке одного из детсадов Томска утром 22 октября. По предварительным данным, загорелась распределительная коробка.

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