Женщина и четверо детей сгорели при пожаре в частном доме в Якутии

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Заявившая о похищении семимесячного сына женщина теперь вместе с сожителем подозревается в убийстве ребёнка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они несколько дней забивали малыша, пока он не умер.

Они пили несколько дней и по-настоящему не помнят, как забили ребёнка. Сожитель помнил, что ребёнок слишком громко плакал, — приводит подробности жуткого происшествия URA.RU со ссылкой на собственный источник в...