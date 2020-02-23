https://static.news.ru/photo/00b5b90a-564e-11ea-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Геологическая служба США сообщила о происшествии в районе Курильских островов. Там было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Эпицентр толчков располагался на острове Итурул в 68 километрах от административного центра Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 173,1 километра. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru ранее писал о землетрясении в Турции. В результате происшествия погибло семь человек. Подземные толчки произошли на границе с Ираном.