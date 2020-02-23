Геологическая служба США сообщила о происшествии в районе Курильских островов. Там было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.
Эпицентр толчков располагался на острове Итурул в 68 километрах от административного центра Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 173,1 километра. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали,
NEWS.ru ранее писал о землетрясении в Турции. В результате происшествия погибло семь человек. Подземные толчки произошли на границе с Ираном.
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