Землетрясение амплитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане

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Тела 12 человек с огнестрельными ранениями найдены в пикапе на трассе между штатами Мичоакан и Герреро на юго-западе Мексики. Вместе с телами в кузове пикапа находилось написанное на куске картона предупреждение о войне.

Войну ведут между собой криминальные группировки за территории Горячей земли — региона, объединяющего части трёх штатов Мексики. В этой засушливой местности сосредоточено производство опийного мака, а также проходят пути транспортировки...