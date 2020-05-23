Происшествия

Землетрясение амплитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане

08:54, 24 мая 2020
Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геологическая служба США зафиксировала в Атлантическом океане к югу от острова Святой Елены землетрясение магнитудой 5,9.

Согласно данным специалистов, очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. Эпицентр располагался более чем в 900 км от населённых пунктов.

Сведений об угрозе цунами пока не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что глубинное землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. Очаг землетрясения залегал на глубине 288 километров.

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