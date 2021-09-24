Застрявший на Эльбрусе альпинист назвал причину гибели пяти человек

Один из застрявших на Эльбрусе альпинистов Дмитрий Парахин раскрыл подробности случившегося. По его словам, трагедия произошла из-за того, что группа заблудилась. Ситуацию усугубило то, что один из членов отряда сломал ногу. Об этом он рассказал в беседе с порталом E1.

Мы заблудились, сорвались и полетели вниз по льду. Никак не могли воткнуть ледоруб. В этот момент приятель сломал ногу, и мы сразу сообщили об этом в спасательную службу. Прождали около двух часов и понесли парня вниз, — рассказал Парахин.

Он добавил, что группа почти сразу отправила сигнал SOS и вызвала спасателей, но сотрудники МЧС прибыли на место только к 11 часам вечера.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за погодных условий. В результате погибли пять человек.

Ранее гид альпинистов Денис Алимов опубликовал полную хронологию событий трагического восхождения на Эльбрус.