Застолье в Подмосковье закончилось для приятелей убийством

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Подмосковные оперативники расследуют убийство мужчины. Труп гражданина с колото-резаными ранениями нашли 20 июня 2020 года в Одинцовском городском округе на улице Советская.

По подозрению в расправе задержали знакомого погибшего. На допросе он рассказал, что поругался с покойным во время совместного распития алкоголя и зарезал его ножом.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Обстоятельства совершенного мужчиной преступления сейчас устанавливаются, — рассказал портал «Регион онлайн» со ссылкой на источник.

Накануне сотрудники правоохранительных органов столицы задержали местную жительницу 1979 года рождения, которая подозревается в убийстве двоих мужчин.

Инцидент произошёл в ночь на 19 июня у станции метро «Царицыно». Согласно данным СКР, между женщиной, её сожителем и его знакомым произошла ссора во время распития спиртных напитков. Подозреваемая нанесла мужчинам множественные ножевые ранения, от которых один скончался на месте, а второй — в больнице.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие намерено направить в суд ходатайство об аресте подозреваемой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодаре 69-летний пенсионер, будучи пьяным, зарезал двух человек. По версии следствия, мужчина пришёл в дом своего соседа и начал с ним ссору из-за приватизации здания. В пылу конфликта он нанёс удары ножом хозяину дома, его жене и сыну. В итоге двое потерпевших скончались.