Замглавы управления ГУ угрозыска МВД Евгению Кузину предъявлено обвинение в крупной взятке. Пресненский суд рассматривает вопрос о его аресте.
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Подробности дела не сообщаются.
Ранее NEWS.ru писал, что глава межрайонного следственного отдела СК РФ и два адвоката были задержаны в Новосибирске за взятку. Силовики возбудили уголовное дело. Сумма незаконного вознаграждения составила 1,5 млн рублей. Деньги предназначались для получения сведений, составляющих тайну следствия.
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