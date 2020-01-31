Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы управления ГУ угрозыска МВД Евгению Кузину предъявлено обвинение в крупной взятке. Пресненский суд рассматривает вопрос о его аресте.

Как пишет ТАСС, Кузин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 ст. 290 УК РФ «Вымогательство взятки в особо крупном размере организованной группой».

Подробности дела не сообщаются.

Ранее NEWS.ru писал, что глава межрайонного следственного отдела СК РФ и два адвоката были задержаны в Новосибирске за взятку. Силовики возбудили уголовное дело. Сумма незаконного вознаграждения составила 1,5 млн рублей. Деньги предназначались для получения сведений, составляющих тайну следствия.

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