Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здание спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге было признано аварийным из-за коррозии мембраны, сообщил доктор геолого-минералогических наук и гендиректор группы компаний «Геореконструкция» Алексей Шашкин.

По его словам, при стечении неблагоприятных обстоятельств подлежащая замене мембрана может рухнуть, однако существующие нормы призваны избежать подобных происшествий. В данном случае все эти запасы были почти выбраны, то есть...