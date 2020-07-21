Захвативший заложников на западе Украины состоял на учёте у психиатра

https://static.news.ru/photo/6a2e511c-cb38-11ea-abf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Нацполиции Украины сообщили, что мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, имеет психические расстройства и недавно состоял на учёте у психиатра.

По некоторым данным, он также отбывал наказание в тюрьме. Кроме того, известно, что захватчик является автором книги «Философия преступника».

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находится около 10 заложников. Личности некоторых из них уже установлены. Ранее в полиции заявляли о 20 захваченных пассажирах. Очевидцы слышали выстрелы. Есть ли внутри автобуса пострадавшие — пока неизвестно.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. С террористом ведутся переговоры. По словам представителей полиции, внятных требований он не выдвигает. Однако в Twitter захватчик сообщает, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города. Кроме того, террорист вооружён, писал NEWS.ru.