https://static.news.ru/photo/51abe3aa-e69d-11e9-af27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Краснодарские полицейские задержали семерых человек, которые пытались захватить консервный завод «Кубанские деликатесы», расположенный в Славянске-на-Кубани. Преступники расстреляли охранников, ворвались на территорию и пытались взять предприятие под свой контроль.

По предварительным данным, конфликтная ситуация возникла из-за спора между хозяйствующими субъектами, претендующими на право управления предприятием, — сообщили «Коммерсанту» в краевом ГУ МВД.

По данным «СПАРК-Интерфакс», завод «Кубанские деликатесы» занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Как писал News.ru, глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что причиной вооружённого конфликта на заводе «Кубанские деликатесы» стал спор между двумя учредителями. Чиновник уточнил, что всего пострадали три человека, одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.