Задержанных за драку в Москве мигрантов выдворят из России

Более сотни задержанных мигрантов, участвовавших в массовой драке в московском районе Кузьминки, будут выдворены из России. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

По решению суда будут выдворены за пределы территории РФ с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Против задержанных уже составили административные протоколы. Кроме того, на них также составят протоколы за нарушение правил проведения собраний. Тем не менее это ещё не окончательный вердикт — проверка по факту инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что причиной массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве стал конфликт между двумя уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Потасовка произошла ещё 11 июля, соотечественники пострадавших назначили «стрелку» оппонентам на следующий день.