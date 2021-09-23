Задержан бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

Правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и федеральную программу социально-экономического развития региона, пишет РИА Новости.
О задержании чиновника агентству
Задержан, проводятся следственные действия, — цитирует собеседника издание.
В кабинетах Кабанова и подавшего в отставку 22 сентября министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова прошли обыски.
На рабочих местах бывших вице-премьера и министра в правительстве прошли следственные действия, шла выемка документов, проведён обыск, — добавил собеседник агентства.
Ранее правоохранительные органы провели следственные действия со снятым с должности вице-премьером Крыма Евгенией Кабановым. Вместе с ним в поле зрения следователей попал и бывший министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.