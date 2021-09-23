Задержан бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

Фото: rk.gov.ru

Три альпиниста из группы в 19 человек, запросивших помощь на Эльбрусе после ухудшения погоды, погибли. Ещё восемь человек найдены живыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Запрос о помощи поступил спасателям вечером 23 сентября. Альпинисты, зарегистрировавшиеся перед подъёмом в МЧС, в это время находились на высоте 5400 метров. На данный момент нашли 11 человек — трое...