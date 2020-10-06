За автомобилем сбившей пешехода звезды «Холостяка» числятся десятки штрафов

https://static.news.ru/photo/6f6e00a4-07ca-11eb-bc14-fa163e074e61_660.jpg Виктория Короткова Фото: korotkova_viktoriya/instagram.com

За последние три с половиной месяца на Mercedes Gelandewagen, на котором участница шоу «Холостяк» модель Виктория Короткова сбила пешехода в центре Москвы, выписали 59 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом стало известно Life. Большинство взысканий вынесены за превышение скорости. Ранее издание установило, что хозяином машины формально является предприниматель Рагим Шамшилов, владелец сети аптек. По некоторым данным, он состоял с Коротковой в романтических отношениях.

Внедорожник под управлением звезды «Холостяка» 5 октября около 23:00 сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте на Кутузовском проспекте в Москве. После столкновения с Gelandewagen пострадавшего отбросило под колёса другой машины. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Короткову доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами голеней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что водитель на Mercedes въехал в стену храма в посёлке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. В результате ДТП автомобиль загорелся, его водитель погиб, а трое пассажиров, в том числе ребёнок, были госпитализированы в тяжёлом состоянии.