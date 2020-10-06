За автомобилем сбившей пешехода звезды «Холостяка» числятся десятки штрафов

За последние три с половиной месяца на Mercedes Gelandewagen, на котором участница шоу «Холостяк» модель Виктория Короткова сбила пешехода в центре Москвы, выписали 59 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Внедорожник под управлением звезды «Холостяка» 5 октября около 23:00 сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте на Кутузовском проспекте в Москве. После столкновения с Gelandewagen пострадавшего отбросило под колёса другой машины. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Короткову доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами голеней.
Ранее NEWS.ru сообщал, что водитель на Mercedes въехал в стену храма в посёлке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. В результате ДТП автомобиль загорелся, его водитель погиб, а трое пассажиров, в том числе ребёнок, были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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