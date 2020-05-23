Взявший заложников в «Альфа-банке» признал вину

https://static.news.ru/photo/37e4ad28-9d2f-11ea-9153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Алексей Барышников, который 23 мая угрожал взорвать отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, признал вину в преступлении.

Вину признаю, — сказал Барышников в ходе допроса, кадры которого распространил СК.

Кроме того, он ответил на вопрос, с какой целью он пришёл в отделение банка.

Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, мужчина в форме курьера зашёл в отделение банка у Курского вокзала и пообещал взорвать бомбу, если ему не организуют встречу с певицей и телезвездой Ольгой Бузовой и «не расскажут правду о том, что происходит». При себе у преступника был нож и две упаковки лапши быстрого приготовления.

Сотрудники банка смогли покинуть здание, и вскоре спецназ взял отделение штурмом. Нападавший не причинил вреда заложнику и даже позволил снимать себя в Instagram.

Преступником оказался уроженец Нижневартовска, работавший грузчиков в столице.