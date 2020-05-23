Взявший заложников в «Альфа-банке» признал вину

Алексей Барышников, который 23 мая угрожал взорвать отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, признал вину в преступлении.
Вину признаю, — сказал Барышников в ходе допроса, кадры которого распространил СК.
Кроме того, он ответил на вопрос, с какой целью он пришёл в отделение банка.
Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит, — добавил он.
Как писал NEWS.ru, мужчина в форме курьера зашёл в отделение банка у Курского вокзала и пообещал взорвать бомбу, если ему не организуют встречу с певицей и телезвездой Ольгой Бузовой и «не расскажут правду о том, что происходит». При себе у преступника был нож и две упаковки лапши быстрого приготовления.
Сотрудники банка смогли покинуть здание, и вскоре спецназ взял отделение штурмом. Нападавший не причинил вреда заложнику и даже позволил снимать себя в Instagram.
Преступником оказался уроженец Нижневартовска, работавший грузчиков в столице.
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