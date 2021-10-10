Выживший при крушении самолёта в Татарстане парашютист рассказал о ЧП

Парашютист Александр Ерёмин, выживший после крушения самолёта L-410 в Татарстане, рассказал детали ЧП. По его словам, борт успел подняться на высоту 100 метров, после чего началось падение, сообщает РЕН ТВ.

Парашютист не помнит точных деталей происшествия, так как очнулся только в медчасти аэроклуба.

Сказали всем пригнуться, наклонить голову. Была высота сто метров. По команде инструктора все пригнулись и стали ждать. А что делать? Других вариантов нет. На высоте сто метров мы в любом случае приземляемся в самолете. Если бы было 800–900, тогда бы все вышли, — рассказал о начале ЧП спортсмен.

Сейчас парашютист находится в госпитале в Набережных Челнах. По его словам, впервые он приехал в этот аэроклуб в возрасте 35 лет и уже 12 лет прыгает с парашютом. Ранее, рассказывает Ерёмин, никаких инцидентов с самолётами не было. Полученные им травмы незначительны.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении самолёта в Татарстане достигло 15. Уточнённые данные сообщили в МЧС России. Всего на борту воздушного судна находились 22 человека, включая членов экипажа.