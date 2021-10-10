Выживший при крушении самолёта в Татарстане парашютист рассказал о ЧП

Парашютист Александр Ерёмин, выживший после крушения самолёта L-410 в Татарстане, рассказал детали ЧП. По его словам, борт успел подняться на высоту 100 метров, после чего началось падение, сообщает РЕН ТВ.
Парашютист
Сказали всем пригнуться, наклонить голову. Была высота сто метров. По команде инструктора все пригнулись и стали ждать. А что делать? Других вариантов нет. На высоте сто метров мы в любом случае приземляемся в самолете. Если бы было 800–900, тогда бы все вышли, — рассказал о начале ЧП спортсмен.
Сейчас парашютист находится в госпитале в Набережных Челнах. По его словам, впервые он приехал в этот аэроклуб в возрасте 35 лет и уже 12 лет прыгает с парашютом. Ранее, рассказывает Ерёмин, никаких инцидентов с самолётами не было. Полученные им травмы незначительны.
Ранее сообщалось, что число погибших при крушении самолёта в Татарстане достигло 15. Уточнённые данные сообщили в МЧС России. Всего на борту воздушного судна находились 22 человека, включая членов экипажа.