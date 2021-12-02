«Все стали кричать»: одноклассник рассказал о смерти выпускника на экзамене

Скончавшемуся во время пробного ЕГЭ одиннадцатикласснику школы № 25 в Люберцах Артёму Карпенко стало плохо в начале экзамена, рассказал его одноклассник KP.RU. По словам школьника, медсестра стала делать потерявшему сознание парню массаж сердца, а через пять — семь минут прибыла скорая помощь, но запустить сердце врачам не удалось.

Как только назвали темы сочинений, Артём захрипел. Он сидел на последней парте, и все обернулись на звук. Он был весь синий, руками пытался держаться за парту, а потом упал на пол вместе со стулом. Тут все стали кричать. Учителя бросились у нему на помощь, а девочки побежали за медсестрой, — рассказал одноклассник скончавшегося.

Он добавил, что учеников вывели из класса, а Артём к приезду врачей уже был мёртв. Ему было 16 лет, и он хотел стать врачом.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибший имел инвалидность, у него была тяжёлая форма язвы желудка. По предварительным данным, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Не исключено, что болезнь обострилась из-за стресса во время экзамена.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку.