Врачи поставили Собчак диагноз после смертельного ДТП в Сочи

Ксения Собчак по возвращении в Москву обратилась в госпиталь на Рублёвке. Ведущая пожаловалась на плохое самочувствие после ДТП в Сочи, сообщает KP.RU.
Медики
ДТП произошло в Сочи по дороге в аэропорт. Иномарка, в которой находилась экс-ведущая «Дома-2», выехала на встречную полосу и врезалась в идущую навстречу машину. В результате погибли две молодые женщины. История получила широкий общественный резонанс из-за того, что Собчак даже и не подумала выйти из своего Mercedes, чтобы помочь пострадавшим. Она просто пересела в такси и уехала в аэропорт.
Ранее Максим Макаров — очевидец смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Собчак, рассказал о происшествии. По его словам, Volkswagen, в который врезался люксовый автомобиль телеведущей, был сильно повреждён.