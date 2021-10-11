Врачи поставили Собчак диагноз после смертельного ДТП в Сочи

Ксения Собчак по возвращении в Москву обратилась в госпиталь на Рублёвке. Ведущая пожаловалась на плохое самочувствие после ДТП в Сочи, сообщает KP.RU.

Медики оказали журналистке помощь и отпустили домой. Ей диагностировали синяки и ушибы, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Ассистентка Собчак Елена Лось, ехавшая в той же машине, обратилась в ту же клинику, ей вынесли такой же диагноз.

ДТП произошло в Сочи по дороге в аэропорт. Иномарка, в которой находилась экс-ведущая «Дома-2», выехала на встречную полосу и врезалась в идущую навстречу машину. В результате погибли две молодые женщины. История получила широкий общественный резонанс из-за того, что Собчак даже и не подумала выйти из своего Mercedes, чтобы помочь пострадавшим. Она просто пересела в такси и уехала в аэропорт.

Ранее Максим Макаров — очевидец смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Собчак, рассказал о происшествии. По его словам, Volkswagen, в который врезался люксовый автомобиль телеведущей, был сильно повреждён.