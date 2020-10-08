Врачи оценили состояние женщины, пострадавшей при пожаре на складе

https://static.news.ru/photo/c36f13b0-099f-11eb-ad98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, пострадавшая в результате пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, находится в тяжёлом состоянии.

Как уточняется, в настоящее время пострадавшая находится в коме.

Пострадавшую доставили вертолётом санавиации в рязанскую больницу из Скопинского межрайонного медцентра, где она пребывала в реанимации. Пока улучшения её состояния не наблюдается, — сообщил собеседник агентства.

В то же время состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести — у мужчины диагностированы ожоги лица.

Ещё четверо пострадавших находятся в районных больницах. Их состояние оценивается как средней и лёгкой степени тяжести — медиками диагностированы ожоги и травмы. Соответствующую информацию представил «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Ранее NEWS.ru писал, что пожарным удалось локализовать возгорание на военной базе в Рязанской области, заявил замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков.

По его словам, пожар локализовали как на технической территории базы, так и за её пределами.