Возгорание самогонного аппарата стало причиной гибели жителя Череповца

В Череповце мужчина погиб, отравившись угарным газом, после того как у него дома загорелся самогонный аппарат.
Инцидент произошёл в посёлке Новые Углы, который входит в состав города. Погибший проживал в одной из квартир пятиэтажного дома.
В МЧС предполагают, что он оставил без присмотра самогонный аппарат на включённой газовой плите. Это и привело к возгоранию. Площадь пожара составила 1 кв.м. Мужчина надышался продуктами горения и умер в машине скорой помощи,
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в центре Санкт-Петербурга. Его личность устанавливается. Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.