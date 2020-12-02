Возгорание самогонного аппарата стало причиной гибели жителя Череповца

https://static.news.ru/photo/f62315a2-3494-11eb-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Череповце мужчина погиб, отравившись угарным газом, после того как у него дома загорелся самогонный аппарат.

Инцидент произошёл в посёлке Новые Углы, который входит в состав города. Погибший проживал в одной из квартир пятиэтажного дома.

В МЧС предполагают, что он оставил без присмотра самогонный аппарат на включённой газовой плите. Это и привело к возгоранию. Площадь пожара составила 1 кв.м. Мужчина надышался продуктами горения и умер в машине скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в центре Санкт-Петербурга. Его личность устанавливается. Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.