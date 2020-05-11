Вооружённые люди напали на больницу в Кабуле

https://static.news.ru/photo/7717f412-941c-11ea-b124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Группа неизвестных совершила нападение на больницу в западной части столицы Афганистана.

Сначала у входа в медучреждение, рассчитанное на 100 коек, прогремел взрыв, после внутрь ворвались вооружённые люди. Информации о жертвах нападения на данный момент нет, передаёт «1-ТВ».

Больница находится в ведении организации «Врачи без границ», уточняет агентство Pajhwok.

Как писал NEWS.ru ранее, в Афганистане взорвался заминированный автомобиль, погибли 18 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).