Вооружённые люди напали на больницу в Кабуле

Группа неизвестных совершила нападение на больницу в западной части столицы Афганистана.
Сначала у входа в медучреждение, рассчитанное на 100 коек, прогремел взрыв, после внутрь ворвались вооружённые люди. Информации о жертвах нападения на данный момент нет,
Больница находится в ведении организации «Врачи без границ»,
Как писал NEWS.ru ранее, в Афганистане взорвался заминированный автомобиль, погибли 18 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).
Добавьте наши новости в избранные источники