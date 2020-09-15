Военные в Венесуэле сбили американский самолёт

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что военные сбили самолёт с американским регистрационным номером.
Нейтрализован самолёт, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересёк воздушное пространство страны в штате Сулия, — процитировали сообщение министра, опубликованное в Twitter, на портале Lenta.ru.
Министр приложил к записи фотографии сбитого самолёта. На нём отпечатан американский флаг.
Сообщается, что самолёт принадлежит наркоторговцам. С 2013 года законом страны разрешено сбивать самолёты наркоторговцев.
Как писал NEWS.ru ранее, в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где расположены два нефтеперерабатывающих завода, поймали американского шпиона, морского спецназовца, работавшего на ЦРУ в Ираке. Глава государства Николас Мадуро не назвал имя задержанного, однако сообщил, что при задержании у него были изъяты оружие и крупная сумма в американских долларах.