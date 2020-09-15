Военные в Венесуэле сбили американский самолёт

https://static.news.ru/photo/1e07c830-f7cb-11ea-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что военные сбили самолёт с американским регистрационным номером.

Нейтрализован самолёт, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересёк воздушное пространство страны в штате Сулия, — процитировали сообщение министра, опубликованное в Twitter, на портале Lenta.ru.

Министр приложил к записи фотографии сбитого самолёта. На нём отпечатан американский флаг.

Inutilizada aeronave del narcotrÃ¡fico con matrÃ­cula norteamericana, que ingresÃ³ ilegalmente al espacio aÃ©reo venezolano por el estado Zulia. #LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc — NÃ©stor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

Сообщается, что самолёт принадлежит наркоторговцам. С 2013 года законом страны разрешено сбивать самолёты наркоторговцев.

Как писал NEWS.ru ранее, в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где расположены два нефтеперерабатывающих завода, поймали американского шпиона, морского спецназовца, работавшего на ЦРУ в Ираке. Глава государства Николас Мадуро не назвал имя задержанного, однако сообщил, что при задержании у него были изъяты оружие и крупная сумма в американских долларах.