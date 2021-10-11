Водителя устроившей ДТП машины с Собчак отправили под домашний арест

Водителя Майбаха, в котором ехала в аэропорт Сочи Ксения Собчак, отправили под домашний арест. Олег Цой, устроивший смертельное ДТП на трассе, признал вину и раскаялся. Об этом пишет Telegram-канал 112.

До данным Telegram-канала, водитель автомобиля Собчак продолжает настаивать на том, что нарушил правила по собственной инициативе, и никто из пассажиров его не торопил.

Авария произошла на трассе Адлер—Красная Поляна вечером 9 октября. Иномарка, в которой находилась телеведущая, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Volkswagen. В результате погибли две молодые женщины. История получила широкий общественный резонанс из-за того, что Собчак не вышла из своего Mercedes, чтобы помочь пострадавшим. Она пересела в такси и уехала в аэропорт.

По прилёту Собчак обратилась в госпиталь на Рублёвке. Ей диагностировали синяки и ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Такой же диагноз получила ассистентка Собчак Елена Лось, которая находилась в машине с телеведущей в момент аварии.