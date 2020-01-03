https://static.news.ru/photo/93f73efe-2fbc-11ea-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель иномарки ударил ножом шофёра скорой помощи. Машина ведомства перекрыла движение в одном из дворов Архангельска. Вскоре полиция задержала подозреваемого, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что медики приехали на срочный вызов и были вынуждены заблокировать один из проездов. Ранее судимый фигурант начал требовать от врачей убрать автомобиль. Во время ссоры он ранил водителя и скрылся с места преступления, пишет ТАСС. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее NEWS.ru сообщал, что отец во время ссоры нанёс дочери удар ножом в грудь. Инцидент произошёл в Свердловском районе Перми. По данным регионального ГУ МЧС, пострадавшую 1989 года рождения доставили в больницу.