Водитель иномарки ударил ножом шофёра скорой помощи. Машина ведомства перекрыла движение в одном из дворов Архангельска. Вскоре полиция задержала подозреваемого, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что медики приехали на срочный вызов и были вынуждены заблокировать один из проездов. Ранее судимый фигурант начал требовать от врачей убрать автомобиль. Во время ссоры он ранил водителя и скрылся с места преступления,
Ранее NEWS.ru сообщал, что отец во время ссоры нанёс дочери удар ножом в грудь. Инцидент произошёл в Свердловском районе Перми. По данным регионального ГУ МЧС, пострадавшую 1989 года рождения доставили в больницу.
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