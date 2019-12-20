Бензовоз и мазутовоз столкнулись в Топкинском районе Кемеровской области на федеральной трассе Р-255. В результате происшествия погиб один человек.
По данным пресс-службы областного МВД, после ДТП на дороге разлилось и загорелось топливо. Сейчас с огнём борются пожарные. На месте также трудятся спасатели и сотрудники ГИБДД.
Согласно предварительной информации, водитель мазутовоза выехал на встречную полосу и не справился с управлением.
В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза, — сообщил представитель ведомства в комментарии для РБК.
Как сообщают очевидцы, водитель не смог выбраться из автомобиля и сгорел, передаёт газета «Кузбасс».
Ранее NEWS.ru писал, что один человек стал жертвой аварии с участием автобуса в Ростовской области. ДТП произошло на трассе в Усть-Донецком районе. Там столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус.