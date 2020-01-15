https://static.news.ru/photo/ba5767c6-379c-11ea-a2b1-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внук режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баков оказался в центре внимания общественности после трагического инцидента с моделью Ксенией Пунтус. Несмотря на случившееся, парень продолжает появляться в обществе. На днях его заметили в компании сына актрисы Юлии Высоцкой и режиссёра Андрея Кончаловского, 16-летнего Петра.

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, молодые люди весело проводили время вместе. В Интернете можно увидеть их фотографии с сигаретами в зубах, сделанные в ходе одной из таких вечеринок, передаёт Teleprogramma.pro.

Инцидент с моделью Ксений Пунтус произошёл 11 января. Модель нашли голой на улице. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

В настоящее время модель находится в Боткинской больнице. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. У неё многочисленные переломы и травмы внутренних органов.

Ранее журналистка Божена Рынска, которая живёт в одном доме с внуком Михалкова, раскрыла новые детали этой истории. По словам светской обозревательницы, полиция до сих пор не обратилась в управляющую компанию «Патрики», чтобы посмотреть видео с камер наблюдения. Это, на её взгляд, доказывает, что дело стремятся замять, писал NEWS.ru.